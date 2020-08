Radweg wird im September eingeweiht

Weißensee. Der Ausbau der Strecke zwischen Weißensee und Leubingen ist abgeschlossen. Die Beschilderung wird in dieser Woche angebracht.

Für einen erfreulichen Anlass steht jetzt der Termin fest: Am 11. September wird der Radweg zwischen Weißensee und dem Anschluss an den Unstrutradweg bei Leubingen eingeweiht. Wie Weißensees Bürgermeister Matthias Schrot (parteilos) im Gespräch mit der Thüringer Allgemeine informierte, ist die 6,3 Kilometer lange Strecke fertiggestellt. Am Montag sei begonnen worden, die Beschilderung anzubringen, bis zum Wochenende sollen alle Schilder montiert sein.