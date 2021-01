Radweg zwischen Kannawurf und Kindelbrück wird verbreitert

Kannawurf. Radfahrern und Spaziergängern, die zwischen Kannawurf und Kindelbrück unterwegs sind, ist es längst aufgefallen. Am Radweg, der in diesem Bereich parallel zur Bundesstraße 86 verläuft, wird gebaut. Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr tritt als Bauherr auf. Wie Referatsleiterin Silke Schweitzer auf Anfrage informiert, sind die Arbeiten erforderlich, da der zwei Kilometer lange Radweg eine Vielzahl von Rissen und Schäden in der bituminösen Deckschicht aufwies. Vor allem starken Wurzelwuchs gibt sie als Ursache für die Schäden an.

Die Fahrbahn wird damit nicht nur in ihrem Bestand hergestellt. Teilweise erfolge eine Verbreiterung von 2 Meter auf 2,50 Meter. "Außerdem werden bestehende Durchlässe gereinigt oder erneuert und das Grabenprofil reguliert, um die Entwässerung zu gewährleisten", teilt sie mit. Im Zuge der Arbeiten ist die Trag-Deckschicht abgefräst worden. Der neue fachgerechte Aufbau erfolge mit einer Frostschutz-, Asphalttrag- und Asphaltdeckschicht.

"Im Bereich von Starkwurzeln, die bereits die Asphaltoberfläche beschädigt hatten, werden Wurzelschutzbrücken mit Drain-Pflaster eingebaut", sagt sie. Wie die Behörde informiert, hatten die Arbeiten in der letzten Oktoberwoche des vergangenen Jahres begonnen. Die Fertigstellung sei witterungsabhängig. Vorgesehen ist die Fertigstellung für Anfang 2021. Laut Silke Schweitzer investiert der Freistaat Thüringen in den Bau des Radweges 372.000 Euro. Eine Umleitung für Radfahrer gibt es für die Zeit der Arbeiten nicht.

Wie die Referatsleiterin weiterhin informiert, sollen die Arbeiten im nächsten Jahr fortgesetzt werden. "In Fortführung des Um- und Ausbaus dieses Radwege ist der Lückenschluss nach Kindelbrück bis zur Goethestraße an der Wipper geplant."