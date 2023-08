Räuberischer Diebstahl im Landkreis Sömmerda: Mutmaßlicher Täter kommt in U-Haft

Landkreis Sömmerda. Im Landkreis Sömmerda bedroht ein Ladendieb das Personal mit einem Messer. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Seine Beute hatte einen Wert von knapp sieben Euro.

Im Landkreis Sömmerda landete ein 34-Jähriger nach einem räuberischen Diebstahl im Gefängnis. Bereits am Donnerstag wurde der Mann nach den Angaben der Polizei in Kindelbrück bei einem Ladendiebstahl erwischt. Anschließend bedrohte er das Personal mit einem Messer und verschwand mit seiner Beute, vier Flaschen eines Mixgetränks im Wert von knapp sieben Euro, in unbekannte Richtung.

Sömmerda: Durstiger Dieb bedroht Personal mit Messer

Im Rahmen weiterer Fahndungsmaßnahmen nahmen Polizisten den 34-Jährigen kurze Zeit später in Frömmstedt vorläufig fest. Der polizeibekannte Mann wurde daraufhin einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

