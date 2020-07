Im Juni vergangenen Jahres nahm Bodo Ramelow (Mitte) am Thüringentag in Sömmerda teil. Am 27. Juli macht er im Waldschwimmbad Rastenberg und im Schwanseer Forst Station.

Ramelow besucht Waldschwimmbad und Forst

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) stattet dem Landkreis Sömmerda einen Besuch ab. Im Rahmen seiner zweiwöchigen Thüringen-Tour 2020 macht er am 27. Juli im Rastenberger Waldschwimmbad und im Schwanseer Forst Station. Die Tour steht unter dem Motto: „Land & Leute“. Dabei sollen die Menschen im ländlichen Raum Thüringens und deren Projekte beleuchtet werden. „Ich freue mich auf die Begegnungen mit den Akteuren vor Ort“, sagt Bodo Ramelow vorab. Besonders interessiere ihn auch, wie die Menschen bisher die Corona-Krise mit ihren Einschränkungen gemeistert haben. Die Tour beginnt am 20 Juli und endet zehn Tage später am 30 Juli. Besucht werden rund 30 Ziele in allen Landkreisen des Freistaats.