Rassegeflügelzüchter des Landkreises Sömmerda bereiten Landestreffen vor

Ein Hahn kräht sein allseits bekanntes Kikeriki. Der Kreisverband der Rassegeflügelzüchter trifft sich am Sonntag in Kölleda. (Symbolbild)

Kölleda. Der Gesamtvorstand berät am 26. Februar in Kölleda.

Der Kreisverband der Rassegeflügelzüchter Sömmerda trifft sich am 26. Februar um 10 Uhr zu einer Gesamtvorstandssitzung im Gasthof „Grünes Herz“ in Kölleda. Inhaltlicher Schwerpunkt sei die Vorbereitung des Landesverbandstages der Thüringer Rassegeflügelzüchter am 1. April in der Unstruthalle Sömmerda, informiert Vorstandsmitglied Rosel Schmidt. An diesem Tag werden 400 bis 500 Gäste in der Kreisstadt erwartet, auch alle Züchter aus dem Landkreis Sömmerda seien dazu eingeladen. Vorbereitet werden Fachvorträge, aber auch eine Bilanz des vergangenen Zuchtjahres.