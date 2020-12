Rastenberg: Bauvorbereitungen in der Kirchallee

Es tut sich was in der Rastenberger Kirchallee. Auf dem bisherigen Parkplatz-Areal hinter dem von der Rentnerbrigade gestalteten Buswartehäuschen laufen Erdarbeiten. Schwere Technik ist im Einsatz. Es sind vorbereitende Arbeiten für die dort von der Exsos Residential 10 GmbH Erfurt geplante Einrichtung mit 48 Pflegeplätzen. Wie Bürgermeisterin Beatrix Winter (WG Gemeinsam für Rastenberg) informierte, würden die derzeitigen Arbeiten von zwei Mitarbeitern des Thüringischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie begleitet. Im Amt halte man es für wahrscheinlich, dass bei den Grabungen an dieser Stelle interessante Funde gemacht werden könnten. Es handele sich um ein archäologisches Relevanzgebiet, hieß es schon in der Vorplanung. Das Plangebiet liege im „Bereich einer bekannten Siedlung der vorrömischen Eisenzeit und der römischen Kaiserzeit“, heißt es im Entwurf zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan An der Kirchallee vom 6. April 2020. Die Betonarbeiten am künftigen Pflegeheim sollen nach Winters Kenntnisstand im Januar beginnen.