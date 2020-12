Rastenberg: Fenster bleibt zu

Am Dienstagabend sollte sich am Rastenberger Rathaus zum letzten Mal ein Fenster für eine kleine Rezitation öffnen. Wie Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg) am Vormittag informierte, werde die Aktion mit dem Lockdown-Beginn beendet. Ursprünglich war sie als Corona-konformer Ausweich für den beliebten „Adventskalender der besonderen Art“ eingeführt worden und auch auf Zuspruch gestoßen. „Wir halten es jedoch für verantwortungsvoll, jetzt aufzuhören und keinen Anlass für Treffen auch auf Abstand und in überschaubarem Rahmen zu bieten", erklärte Winter.