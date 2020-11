„Jetzt können wir nur abwarten und Daumen drücken“, sagt Steffen Hädrich, der Vorsitzende des Vereins Rastenberger Waldschwimmbad. Mitte März 2021 soll es Antwort geben, ob die Rastenberger sich Hoffnung auf die Sanierung des Bades machen können.

Stadt und Verein haben sich am Projektaufruf beteiligt: „Projektskizzen kommunaler Einrichtungen erwünscht! – Förderung von besonders sozialen und integrativen Projekten“. Ziel der Bundesregierung ist es, mit der Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur, die soziale Infrastruktur zu stärken.

„Im März wird der Haushaltsausschuss des Bundestages über eingereichte Projektskizzen beraten und entscheiden“, erklärt Hädrich.

Verein und Stadt jedenfalls haben alle Voraussetzungen geschaffen. Die Stadträte haben sich in ihrer Sitzung am Montag nicht nur dafür ausgesprochen, am Projektaufruf teilzunehmen, sondern im Fall eines positiven Bescheides auch den notwendigen Eigenanteil an Geld beizusteuern. Dass beides auf Zustimmung stieß, freut Hädrich besonders und lässt ihn optimistisch ins neue Jahr blicken.

Auch der Verein war nicht untätig. Neben einer Bestandsaufnahme wurde eine Prioritätenliste erstellt, um das Waldschwimmbad sicher in die nächsten Jahrzehnte führen zu können. Die Technik und das Becken seien dabei die größten Posten. „Wenn wir einmal die Chance haben, das Bad zu sanieren, wäre es fatal, wenn wir die Gelegenheit nicht am Schopf packen“, so Hädrich. Er berichtet von 3,3 Millionen Euro, die für die Sanierung angesetzt sind. Zehn Prozent davon sind der Eigenanteil, den die Stadt Rastenberg aufbringen muss.

Die Investitionssumme ist nicht aus der Luft gegriffen. „Uns hat ein ortsansässiger Planer, der Schwimmbäder konzipiert und berechnet, geholfen.“ Vorgegangen werden soll bis zum 100-jährigen Bestehen der Freizeiteinrichtung 2025 in einzelnen Bauabschnitten. Im Fall, dass es grünes Licht aus Berlin gibt, könnte es schon im nächsten Jahr losgehen. Laut Hädrich wird sich 2021 hauptsächlich um die Planung drehen. Auch die Brunnensanierung könnte schon starten. 2022 würden die größten Brocken und damit die Technik, die Filterhalle und das Becken angefasst. Allein das werde 2,5 Millionen Euro verschlingen.

In den Jahren 2023, 2024 und 2025 stehen weitere Dinge wie barrierefreie Duschen und Toiletten, eine Photovoltaikanlage auf der Wandelhalle oder Arbeiten an den Außenanlagen unter anderen mit Fahrradparkplätzen und einer Ladestation an. 2025 könnte der Spielplatz erneuert und mit Großschach und Minigolf ausgestattet werden. Auch die Kegelbahn soll reaktiviert werden. Selbst an die Sprunganlage wurde gedacht. Hädrich spricht vom „Sahnehäubchen“ und meint einen Drei-Meter-Sprungturm und Ein-Meter-Bretter. „Wenn uns das alles gelingt, wären wir rundrum glücklich", so der Vereinschef.

Dass das Freibad beliebt ist, haben die Besucherzahlen in diesem Sommer unter Beweis gestellt. Trotz der wegen Corona kürzeren Saison haben rund 12.500 Gäste das Bad besucht. Im Vergleich zu den etwa 18.000 Badegästen in kühleren und bis zu 22.000 Besuchern in heißen Jahren eine gute Zahl, schätzt Steffen Hädrich ein.