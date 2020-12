Rastenberg: Kita-Wirtschaftspläne beschlossen

Die Kindertagesstätte Kinderland in Bachra. Das Bild ist ein Archiv-Bild.

Rastenberg. Der Stadtrat bestätigt Vorlagen zu den Einrichtungen Blumenwiese Rastenberg und Kinderland Bachra. Die Elternbeiträge in Bachra steigen.

Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres die Wirtschaftspläne für 2021 der Kindertagesstätten Blumenwiese Rastenberg und Kinderland Bachra gebilligt. Die Beschlüsse wurden jeweils einstimmig gefasst. Träger beider Einrichtungen ist der DRK-Kreisverband Sömmerda-Artern. Bürgermeisterin Beatrix Winter (WG Gemeinsam für Rastenberg) hatte zuvor betont, dass es die Stadt einiges koste, zwei Kindertagesstätten zu erhalten. „Aber der Bedarf ist da“, betonte sie. Die Stadt bezuschusst die Kita Blumenwiese 2021 demnach mit monatlich 32.855,82 Euro (Jahreszuschuss 394.269,83 Euro). Stadträtin Monika Becker (SPD/offene Liste) forderte, dass Rastenberger Kinder auch die Einrichtung in ihrer Stadt besuchen sollten, um nicht Gelder an andere Kommunen abführen zu müssen. Die Bürgermeisterin verwies auf Veränderungen beim Träger. Man werde mit den neuen Verantwortlichen das Gespräch suchen.