Rastenberg muss Kita-Gebühren deutlich anheben

Der Stadtrat hat eine Anpassung der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in der Kita „Blumenwiese“ beschlossen. Die Erhöhung ist mit „spürbar“ untertrieben beschrieben. Für Krippenkinder werden künftig ganztags 210 Euro (statt 135) und halbtags 142 Euro (statt 120) fällig (jeweils beim 1. Kind), für die größeren Kinder sind es 195 (120) und 132 (105). Abgestuft steigen auch die Gebühren für das zweite oder dritte zu betreuende Kind.

Den Beschluss fassten die Ratsmitglieder einstimmig.

Laufende Kosten sind explodiert

„Wir haben keine andere Wahl“, hatte Bürgermeisterin Beatrix Winter (WG Gemeinsam für Rastenberg) zuvor ausgeführt. Die Kostenrechnung fuße auf einer Kalkulation des Trägers, des DRK-Kreisverbandes. Sie sagte zudem, zur Erhöhung habe es im Vorfeld mehrere Gespräche mit dem Elternbeirat gegeben, so im Juli/August und zuletzt am 25. November. Einem ersten Erschrecken bei Vorliegen der konkreten Zahlen sei Verständnis gefolgt. Eine Diskussion mit allen Eltern hält Winter für nicht machbar. „Wir haben keinen Spielraum“, sagt sie. Laut VG-Chef Sebastian Lepka haben sich die laufenden Kosten der Kita in den letzten 6 Jahren um 60 Prozent erhöht. „Wir zahlen 120.000 Euro im Jahr mehr. Das ist ein enormer Brocken, der an anderer Stelle fehlt“, sagt er.

Beschluss vor leeren Stuhlreihen

Ein Zusammenhang mit der 1,5 Millionen teuren Sanierung und Erweiterung der Kita bestehe nicht. Lepka betonte, dass die Kita-Gebühren für die Rastenberger Einrichtung auch nach der Anpassung die im Umkreis üblichen Vergleichswerte nicht überträfen. Wo es jetzt noch günstiger sei, stünden ebenfalls Erhöhungen an.

Die letzte Gebührenerhöhung hatte es in Rastenberg vor 5 Jahren gegeben.

Beim Beschluss war der Zuhörerraum verwaist.

Am Donnerstag (19. Dezember) finden auf der Kita-Baustelle die Endabnahmen der einzelnen Gewerke statt. Winter informierte zudem über einen Eilbeschluss, mit dem sie rund 5.000 Euro für die Endreinigung der Kindereinrichtung freigegeben hat.