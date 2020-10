Der Haupt- und Finanzausschuss des Rastenberger Stadtrates hat in seiner corona-bedingt ins Bürgerhaus verlegten Sitzung der Anschaffung einer Frontkehrmaschine für den städtischen Bauhof zugestimmt. Das Votum fiel einstimmig aus.

Zuvor hatte bereits der Bauausschuss den Erwerb befürwortet. Überhaupt war die Einbeziehung des Haupt- und Finanzausschusses nur notwendig gewesen, um dem Haushaltsrecht Genüge zu tun. Die Entscheidung lag zwar von der Höhe her im Kompetenzrahmen des Bauausschusses, musste aber durch das „obere“ Gremium gebilligt werden, weil die Finanzierung der überplanmäßigen Ausgabe aus einer anderen Haushaltsstelle entnommen werden soll.

Betroffen ist die Position, die eigentlich dem Sanierungsvorhaben an der Feuerwehr Rothenberga vorbehalten ist. Da diese Investition aber in diesem Jahr nicht zum Tragen kommt, ist dort 2020 Geld übrig. „Die Summe wird nächstes Jahr dort aber wieder eingestellt“, versicherte Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft gemeinsam für Rastenberg). Angeschafft wird laut Beschluss keine selbstfahrende Frontkehrmaschine, sondern Anbauteile, die sowohl an einen Traktor als auch mittels Verbindungsmodul an einen Multicar montiert werden können – und also auch für die Ortsteile taugt.

Die Neuanschaffung vom Typ „Kersten“ wird bei einer Firma aus Laucha realisiert. Diese hatte das günstigste Angebot (6475,19 Euro) gemacht und ist auch ausgewählt worden, weil sie relativ nah an Rastenberg verortet ist. Das sei für Serviceleistungen günstig, hofft die Bürgermeisterin.

Der „Kehr-Fortsatz“ soll genutzt werden, um Laub von Rad- und Fußwegen zu räumen. „Da drängt jetzt im Herbst natürlich die Zeit“, so Winter. Stadtratsmitglied Monika Becker regte an, die Einwohner darauf hinzuweisen, dass mit der Neuerwerbung die satzungsgemäße Pflicht zur Straßen- und Wegereinigung an den eigenen Grundstücken nicht aufgehoben ist. „Die Leute müssen weiter selbst vor ihrer Tür kehren“, bestätigte die Bürgermeisterin. Ein freundlicher Hinweis darauf soll im nächsten „Rastenberger Kurier“ stehen.