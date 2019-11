Rastenberg: Stadt plant einen Waldfriedhof

Es ist die Zeit, sich über die Vergänglichkeit und den Umgang mit ihr Gedanken zu machen. Nicht nur, weil gerade die Tage des Totengedenkens anstanden, haben sich der Rastenberger Ausschuss für Bildung, Soziales, Kultur und Jugend sowie Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg) zuletzt Gedanken zur Begräbniskultur gemacht.

Diese ändert sich – notgedrungen. Viele Junge sind fortgezogen. Es ist oft niemand mehr in der Nähe, der sich um die Gräber kümmern könnte. Andere sehen sich den wachsenden Kosten nicht gewachsen. Alternativen werden gesucht.

Rastenberg strebt eine Änderung der Friedhofssatzung an. Das von der langjährigen Ausschussvorsitzenden Monika Becker verfolgte Ansinnen, in Rastenberg einen Friedwald einzurichten, kann nicht umgesetzt werden. Die dafür benötigten zusammenhängenden 45 Hektar Waldfläche kämen nicht zusammen, so Becker. Auch habe das Forstamt Bad Berka, das Rastenbergs Stadtwald mit bewirtschaftet, auf den bereits vorhandenen Friedwald an seinem Stammort verwiesen.

Ausweg könnte eine Art „Friedwald light“, ein sogenannter Waldfriedhof, sein.

„Wir wollen das in Rastenberg ermöglichen“, sagt Winter. Rastenberg hat zwei Friedhöfe, der neue soll Waldfriedhof werden. An vorhandenen und noch zu pflanzenden Bäumen sollen (biologisch abbaubare) Urnen in die Erde gebracht werden können, Auch die Anbringung von auf die Verstorbenen hinweisenden Tafeln – in genormter Ausführung – soll möglich sein. Denkbar seien auch „Familienbäume“.

Der Änderungsvorschlag für die Friedhofssatzung, die damit ein ähnliches Vorgehen auch in den Ortsteilen ermöglichen würde, soll nun für eine der nächsten Stadtratssitzungen vorbereitet werden. Sie bedarf nach Beschluss noch der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Laut Winter gibt es schon erste Anfragen. Ein Bürger war genau wegen dieser Problematik eigens zur Vorberatung im Ausschuss erschienen. Das ist eine für dieses Gremium sonst eher unübliche öffentliche Aufmerksamkeit. Fragen stellte der Mann nicht. Er habe gehört, was er in Erfahrung bringen wollte...