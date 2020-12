Rastenberg stellt finanzielle Weichen

Rastenberg. Kurz vor Jahresende muss sich Rastenbergs Stadtrat mit den Finanzen beschäftigen. Um Geld geht es auch bei vielen anderen Themen am 14. Dezember.

Um das Geld der Kommune dreht es sich am Montag, 14. Dezember, im Rastenberger Stadtrat. So steht der Haushaltsplan 2021 mit Finanzplan und Investitionsplan für den Zeitraum 2020 bis 2024 auf der Tagesordnung. Auch die Haushaltssatzung für 2021 soll verabschiedet werden.

Ebenfalls ums Geld geht es bei den Wirtschaftsplänen für die Kindertageseinrichtungen Blumenwiese in Rastenberg und Kinderland in Bachra. Für letztere ist eine Gebührenanpassung vorgesehen.

Das Planungs- und Beratungsunternehmen IPU aus Erfurt will außerdem das Dorfentwicklungskonzept für Rastenberg vorstellen. Die Sitzung beginnt 18.30 Uhr in der Bürgerhalle in Bachra.