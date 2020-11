Rastenberg stimmt für Ost-Erweiterung

Rastenbergs Stadtrat befürwortet mehrheitlich eine Erweiterung des Windvorranggebietes W8 (Olbersleben/Ostramondra). In auf Antrag Rainer Siegmunds namentlicher Abstimmung sprach sich neben diesem lediglich seine Fraktionskollegin Kristin Gyza (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg, WGR) dagegen aus. Andreas Grabe (ebenfalls WGR) enthielt sich der Stimme.

11 Ja-Stimmen wurden gezählt. Monika Becker (SPD-Offene Liste) fehlte erkrankt.

Die Ratsmehrheit stimmt damit einer eventuellen „Ost-Erweiterung“ des bereits jetzt größten Windparks im Kreis mit mehr als 40 „Mühlen“ zu. Gesprochen wurde von bis zu 8 neuen, größeren Anlagen, die bis auf 1250 Meter an die Wohnbebauung heranreichen. Zwei, so garantiere es das Windkraftunternehmen Boreas, kämen auf städtisches Gebiet und brächten Geld in die Stadtkasse. Zusätzlich profitiere Rastenberg, so Bürgermeisterin Beatrix Winter (WGR), bei Ausgleichsmaßnahmen. Schon jetzt habe Boreas, ohne es zu müssen, 100.000 Euro für die Wiederaufforstung des Rastenberger Waldes zugeschossen. „Allein hätten wir das nie leisten können“, sagte sie. Winter erklärte, die Stadt müsse anfangen, unternehmerisch zu denken. Es sei absehbar, dass die Gewerbesteuereinnahmen weiter sänken und vom Land nicht genug Geld komme. Gestaltungsraum bringe nur selbst erwirtschaftetes Geld. Die Gefahr, bei einem Erweiterungsbeschluss der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen durch Verweigerung außen vor zu bleiben, unterstrich sie, indem sie anmerkte, dass Olbersleben laut Ortsteilbürgermeister Lars Pekarek („Wir brauchen das.“) bereits vor 2 Jahren zugestimmt habe. Sie werbe um Zustimmung – trotz Bauchgrummelns.

Siegmund hatte seine Ablehnung zuvor mit aus seiner Sicht nicht ausreichender öffentlicher Diskussion begründet und eine grafische Visualisierung des künftigen Windparks ausgeteilt. Er sah Corona nicht als ausreichenden Grund für den Verzicht auf eine Bürgerversammlung und in der Befürwortung, selbst wenn sie noch kein Planfeststellungsverfahren sei, einen „Meilenstein“ auf dem Weg dahin. Kristin Gyza erachtet in der Region den Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien für mehr als geleistet.

Winter wie auch der VG-Vorsitzende Sebastian Goldhorn betonten, dass es eine Bürgerbeteiligung im Zuge der Antrags-, Planfeststellungs- und Genehmigungsverfahren geben werde.

Zuvor hatte Boreas-Regionalleiter Sebastian Offenhaus zur Perspektive eines „Bürgerwindrads“ gesprochen: „Sie werden damit Unternehmer – mit allen Vorteilen und Risiken“, sagte er und bezifferte die Baukosten pro Anlage, ohne Planung, auf 5 bis 6 Millionen Euro.