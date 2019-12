Rastenberg strebt in die Allianz Thüringer Becken

Die Stadt Rastenberg will Mitglied in der Allianz Thüringer Becken werden. Das hat der Stadtrat jetzt einstimmig beschlosssen. Dem Zweckverband von Kommunen im Landkreis Sömmerda gehören bereits Buttstädt, Kindelbrück, Sömmerda und Straußfurt an. Die Mitgliedschaft kostet Rastenberg 1312 Euro im Jahr. Die Rastenberger hoffen, dass ihnen die Mitgliedschaft in der Allianz den Zugriff auf weitere Fördermittel eröffnen kann, deren Ausreichung an „interkommunale Zusammenarbeit“ geknüpft ist. Die anderen Mitglieder müssen einem Beitritt zustimmen.