Rastenberg will jede Menge Geld einwerben

„Hauptsächlich waren wir mit der Antragstellung für Fördermittel beschäftigt“, gab Bürgermeisterin Beatrix Winter (Gemeinsam für Rastenberg) ihrem und der Verwaltung Tätigkeitsbericht vor den Stadtratsmitgliedern ein Generalthema vor. Schließlich mussten mit Ende August,m September, Oktober Fristen gehalten werden. Allein 3 Anträge, ein großer, kommunaler, für das „Erlebniskino auf dem Lande“ sowie zwei kleine für die Vereine „Kleine Schweiz“ und SG Union Rastenberg, wurden an die Regionale Aktionsgruppe Sömmerda-Erfurt gerichtet. Über sie können Gelder aus dem europäischen Leader-Programm erschlossen werden. Auch Mittel zur Gestaltung des demografischen Wandels sind begehrt. Rastenberg könnte sich vorstellen, mit ihnen etwas für die Sanierung (Fußboden) und Ausstattung des Bürgerhauses auf den Weg bringen zu können. Zwei Förderanträge, so Winter, seien in der Zwischenzeit auch positiv beschieden worden. Über ein Klimainvestitionsprogramm der Thüringer Aufbaubank kommt die Bürgerhaustür in die Kur. „Da ist wirklich Not am Mann. Sie schließt nicht mehr richtig“, erklärte die Bürgermeisterin. Gute Nachrichten hatte sie auch für Rothenbergas Feuerwehrleute: Das Landesverwaltungsamt hat die Förderung für den Feuerwehrstellplatz im Ortsteil endlich bewilligt. „Das Warten hat sich gelohnt“, gewinnt Winter der Geduldsprobe am Ende sogar noch etwas Positives ab. Statt der erhofften 70.000 Euro gibt es sogar 80.000 Euro. Winter sieht das als positives Signal und auch als Zeichen, „dass wir die Sache ernst nehmen und aktive Kameraden unterstützen. Zudem sei inzwischen die neue Heizungsanlage für das Sportlerheim abgenommen. Weitere Fördermittel erhofft sich die Stadt aus der Zugehörigkeit der Ortsteile Bachra und Schafau zur angestrebten Dorferneuerungsregion Hohe schrecke Süd. „Da sieht alles ganz gut aus“, so Winter. Zudem habe mit nicht genutzten Haushaltsresten kurzfristig der Bauhof die Roldislebener Hintergasse asphaltieren können.