Rastenberger Bürgerhalle soll in die Kur

Rastenberg. Einst war es im ehemaligen Kurort Rastenberg das „Haus des Gastes“. Die Bezeichnung steht auch noch dran. Jetzt ist es im allgemeinen und offiziellen Sprachgebrauch die Bürgerhalle – und müsste selbst dringend in die Kur. Zuletzt (TA berichtete) gab es immerhin neue LED-Deckenlampen. Neue LED-Wandlampen sollen das Beleuchtungskonzept rund machen.

„Mittlerweile hat die Bürgerhalle im Vergleich mit allen anderen Dorfgemeinschaftshäusern in den Ortsteilen den schlechtesten Zustand“, sagt Rastenbergs Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg). Auf den Dörfern sei viel geschehen. Die Bürgermeisterin würdigte in diesem Zusammenhang die große Eigeninitiative der Bachraer und deren ehrenamtliches Engagement. Auch das Dorfgemeinschaftshaus Roldisleben stehe gut da und Rothenberga könne sich sehen lassen. Dagegen falle die „Kernstadt“ deutlich ab.

Die Mitglieder des Sozialausschusses (auch für Kultur, Jugend, Bildung und Tourismus zuständig) haben sich bei ihrer jüngsten Sitzung ein Bild gemacht. Im Ergebnis, so die Ausschussvorsitzende Monika Becker, sei man überein gekommen, zunächst einen Fördermittelantrag zu stellen, um so die Küche im Bürgerhaus auf Vordermann bringen zu können. Becker: „So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Das ist unzumutbar. Wir können von niemandem verlangen, dafür auch noch bei privaten Feiern eine Nutzungsgebühr zu zahlen.“

Die Bürgermeisterin berichtete, dass auch ein Förderantrag gestellt sei, um die Außentüren sanieren zu können. Für nächstes Jahr sei eine Erneuerung der Fußböden angedacht. Gemacht werden müsse auch etwas an der Fassade. „Da müssen wir sehen, wie die Wintermonate laufen“, so Winter. Vielleicht könne ja im günstigsten Fall der städtische Bauhof dann schon einiges in dieser Hinsicht in Angriff nehmen. Die Bürgermeisterin: „Es bleibt unser Motto, dass wir, wie immer, mit wenig Geld möglichst viel machen wollen!“