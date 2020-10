Am vergangenen Montag um kurz nach 14 Uhr hat sie wieder geschlagen. Allerdings erst einmal nur zum Test. Seit etwa einem Jahr ist die Turmuhr der Coudray-Kirche in Rastenberg kaputt. Nun wird sie repariert. Voraussichtlich am Ende der kommenden Woche soll sie wieder laufen.

Das Schlagwerk sei defekt gewesen, erklärt Christian Garamvölgyi von der Firma Glocken und Turmuhren Christian Beck aus Kölleda, der die Uhr gemeinsam mit seinem Kollegen Andreas Singer wieder zum Laufen bringen soll. Und auch die Welle der Uhr ist gebrochen.

Die Uhr, ein Modell aus den 60er-Jahren, vermutet Garamvölgyi, wurde im VEB Spezial Turmuhren Leipzig hergestellt. Reparaturen seien kein Problem, fast alles funktioniere mechanisch, Ersatzteile ließen sich entweder bei ausrangierten Uhren finden, oder müssten nachgefertigt werden. „An der Uhr wird die Gemeinde noch lange Freude haben“, glaubt Garamvölgyi. Die größte Herausforderung bei der Reparatur, sagt Garamvölgyi, sei die steile Treppe bis ganz hinauf in den Kirchturm. Die andauernd hoch und runter zu laufen, sagt Garamvölgyi, da wisse man am Abend, was man getan habe.

Die Zeiger auf vier Zifferblättern bewegt das Werk, zukünftig soll sie wie früher immer einmal zur halben und je nach Uhrzeit zur vollen Stunde schlagen. Bei der Gelegenheit baut Christian Garamvölgyi auch eine Pendelkorrektur ein, damit die Uhrzeit zuverlässig bleibt und auch automatisch von Sommer- auf Winterzeit wechseln kann.

Auch Pfarrer Andreas Simon freut sich, dass die Uhr in seinem Kirchturm bald wieder tickt. „Ich schaue auch automatisch aus dem Fenster raus und gucke, wie spät es ist. Bisher war es immer 12 Uhr“, sagt er. Der Reparatur der Turmuhr war eine Diskussion zwischen der Stadt und der Kirche vorausgegangen, wer denn für die Kosten aufkommen müsse. Laut uralter Verträge ist die Stadt dafür zuständig. Doch auch die Gemeinde stellt 500 Euro aus eigenen Mitteln bereit, dazu kommen Spenden von Gemeindemitgliedern. Das Geld soll laut Pfarrer Simon am kommenden Montagmorgen vor dem Rathaus in Rastenberg an die Stadt übergeben werden.