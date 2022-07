Rastenberger Neustart in neuer Regie

Rastenberg. Das 58. Rastenberger Kirschfest wird unter dem Motto „Alt und neu – wir bleiben uns treu“ gefeiert. Lesen Sie was Sie erwartet.

Die Schärpe ist schon fertig, Das Kleid sollte gerade die letzten Stiche in der Maßschneiderei erhalten haben. Rastenberg geht in das 58. Kirschfest mit einer neuen Kirschfestprinzessin. Der Name ist schon durchgesickert. Sarah Graf hat unter den zwei Anwärterinnen auf die Krone das Rennen gemacht. Am Freitagabend wird sie im Festzelt auf dem Kapellenberg gekrönt.

Zu denen, von deren Schultern in genau diesem Moment eine große Last von den Schultern fallen wird zählen Kristin Gyza und Sandy Neumer. Doch bis dahin bleibt eine Menge zu tun. Feiern braucht Hintergrund und Logistik. Gerade eben, es ist Samstag konnte die Toilettenfrage, gelöst werden.

Nach dem Gewinn der Bronzemedaille beim Musikkontest in Rüdigsdorf gestalten Bachras Fanfaren das Kirschfest mit. Foto: Andreas Senkowski

Die beiden Frauen sind Mitglieder des Kirschfestkomitees, das sich erstmals vollumfänglich der inhaltlichen Ausgestaltung des Rastenberger Traditionsfestes gewidmet hat. „Die Stadt hat sich weiterhin um die Anträge und Bewilligungen gekümmert, aber ansonsten hat uns die Bürgermeisterin völlig freie Hand gelassen“, erzählt Kristin Gyza. Im Gegenzug ist Beatrix Winter (Gemeinsam für Rastenberg) über die Chatgruppe der Organisatoren ans Geschehen angebunden und immer – quasi in cc gesetzt – im Bilde gehalten worden. Am Dienstag (5. Juli) findet eine letzte „Präsenzabstimmung“ statt.

Hoffentlich dasFeiern nicht verlernt

Das Kirschfestkomitee hat sich mittlerweile zum Verein gemausert. Im November 2021 war die Gründungsversammlung unter dem Namen Traditionsverein Rastenberg. „Es geht uns um mehr als um das Organisieren des Kirschfests. Wir wollen auch andere Rastenberger Traditionen am Leben erhalten und fördern“, so Gyza, die den Vereinsvorsitz übernommen hat. Mittlerweile ist die Eintragung beim Vereinsregister vollzogen und auf den letzten Drücker auch noch die Gemeinnützigkeit attestiert.

Zwölf Mitglieder und viele Unterstützer – Familie, Freunde, Helfer, Mitglieder anderer Vereine – wirbeln seit Wochen und Monaten für das Kirschfest. „Wir hätten nicht gedacht, dass das eine so große Herausforderung wird“, sagen Gyza und Neumer. Nach Corona bedeutet der Neuanfang quasi einen Start bei Null. „An manchen Tagen habe ist stapelweise Briefe als nicht zustellbar zurückbekommen“, so Kristin Gyza. Die „geerbten“ zwei Jahre alten Adresslisten waren praktisch nichts mehr wert.

Am Rathaus von Rastenberg wird ein Moderator die Festumzugteilnehmer vorstellen. Foto: Armin Burghardt

Dafür klappt die Zusammenarbeit mit den Nachbarn um so besser. Ob nun die Buttstädter mit ihrem Pferdemarkt oder die Kölledaer mit ihrem Wippertusfest – alle seien bereit, einander zu helfen und sich in die Karten schauen zu lassen. Kein Konkurrenzkampf, dafür lockerer Informationstransfer. „Das war früher nicht so“, weiß Gyza.

Für Auflage 58. des Rastenberger Kirschfests soll nach der zweijährigen pandemischen Auszeit das Motto „Alt und neu, wir bleiben uns treu“ gelten und für Gäste jeden Alters Angebote bereithalten. Die ganze Stadt und deren Ortsteile mit ihren Vereinen sind einbezogen und gestalten das Fest mit. Von Rastenbergern für Rastenberger sozusagen.

Der Orgelförderverein punktet mit dem Orgelsommer, der Waldschwimmbadverein mit dem Aquarun, der Reitverein bietet Ponyreiten an, die Stiftung Finneck hilft mit Manpower und ihrem Schülercafé, der ASB stellt den Senioren-Fahrdienst sicher, der Bauhof hilft, wo er kann, die Feuerwehr sichert den Umzug ab, die Kirchgemeinde feiert den Festakt „300 Jahre Erbbegräbnis der Familie Hickethier“ im Festkontext, Bachras Fanfaren ertönen ... Ausdruck des Gemeinsinns soll vor allem der große Festumzug am Samstag werden. Nach etwas schleppendem Auftakt hat der Aufruf zur Teilnahme sich Bahn gebrochen. Auf der Zielgeraden überschlagen sich die Nachmeldungen. Über 500 Teilnehmer in 32 Bildern sind schon fix. Ein paar „Wildcards“ werden noch vergeben. Vorm Rathaus wird Moderator Silvio Brückner alle Motivdarsteller begrüßen und zu den einzelnen Bildern eine Menge zu erzählen haben.

Nach dem gleichen Steigerungslauf-Muster lief auch die Bestückung der Stände an den erstmals wieder zwei Markttagen. „Es mussten vielleicht einige erst munter werden“, mutmaßen Gyza und Neumer. Die vorgehaltene Reserve-Flaniermeile ist längst auch voll belegt. Vielleicht hat auch das Beispiel der anderen Stadtfeste, die zeigten, dass wieder etwas geht, gezogen. „Wir haben seit ungefähr einem Dreivierteljahr am Programm gestrickt und natürlich immer auch ein Hygienekonzept mitgedacht“, erzählt Kristin Gyza von Hoffen und Bangen. Dass es nun ohne geht, ist ein Glücksfall. Dennoch sei das Organisieren eine tägliche Aufgabe gewesen. Die Familien seien nicht nur eingebunden worden, sondern hätten auch auf viel im normalen Leben verzichten müssen.

Im Prinzip sei das Ganze ein Rund-um-die-Uhr-Nebenjob gewesen. Um so schöner sei, dass über die eigentlichen Festtage nun so viele mitziehen. „Ich habe gerade auf den Zeitplan geschaut und gesehen: Huch, da hab ich ja mal eine Stunde nichts!“, freut sich Kristin Gyza auf entspanntes Genießen.

Ihr Fazit der Premieren-Kampagne, dem sich Sandy Neumer anschließt: „Wir kriegen das hin!“