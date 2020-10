Rastenbergs Kirchturmuhr tickt bald wieder

Eine Minute vor zwölf. Das zeigt Rastenbergs Kirchturmuhr noch immer an. „Besser, als wenn es fünf nach zwölf wäre“, antwortet Bürgermeisterin Beatrix Winter am Montagmorgen auf den Hinweis von Monika Becker. Beide sind da mit Pfarrer Andreas Simon und Ellen Ingber-Zienecke verabredet. Es geht darum, Winter Spendengelder zu übergeben. Die Kirchgemeinde hat gesammelt, und im Friseurladen von Ellen Ingber stand eine Spendenbox. 1705 Euro kamen so zusammen. 1420 Euro sammelte die Kirchgemeinde, allein 400 davon die Fahrradtruppe von Rainer Siegmund, 285 Euro steuerten die Friseurkunden bei.

Simon hält die Spendenbereitschaft der Rastenberger für bemerkenswert. „Sie ist um so stärker ausgeprägt, wenn sie wissen, wofür genau das Geld verwendet wird“, sagt er. Das Beispiel der Uhr sieht er auch als Beleg dafür, dass diese eben doch zumindest teilweise im öffentlichen Interesse liege. Das sei in Rastenberg auch kurz nach der Wende noch einmal zwischen Stadt und Kirche vertraglich fixiert worden. Er könne sich jedenfalls für die Zukunft eine Teilung der Verantwortung für die Uhr gut vorstellen, sagt der Pfarrer. Fast ein Jahr war die Kirchturmuhr jetzt außer Betrieb – und wurde vermisst. „Ich habe mich schon als Kind auf dem Schulweg an ihr orientiert, wusste nach einem Blick nach oben, ob ich mich beeilen musste oder nicht“, erzählt Ellen Ingber. Ähnliches haben andere Rastenberger der Bürgermeisterin gesagt. „In letzter Zeit wieder häufiger“, betont sie und freut sich, dass die Uhr bald wieder funktionieren wird. Eigentlich hatte es nicht so lange dauern sollen. Die Uhr war zwar zur Unzeit kaputt gegangen (Winter: „Zum Jahresende, wenn sowieso kein Geld in der Kasse ist.“), aber dann sei eigentlich im Mai/Juni schon klar gewesen, dass das Geld für die Reparatur, etwa 3000 Euro, aufgetrieben werden könnte. Dann sei das Vorhaben aber in der Verwaltung versandet, bedauert sie. Nun soll es aber wirklich die längste Zeit gedauert haben.