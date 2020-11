Rathausschlüssel lässt Narren dieses Jahr kalt

Ein leises „Schloßvippach helau“ war am Mittwoch vorm Rathaus dennoch zu hören. Zwar haben sich die Mitglieder des Carnevalsvereins 1958 entschieden, geplante Veranstaltungen der Faschingssaison abzusagen, ganz sang- und klanglos wollte sie den 11.11. aber nicht vorbeiziehen lassen. Präsidentin Yvonne Bursch und der harte Kern des Vereins enthüllten ein Banner am Rathaus. Ein Zeichen wollen sie setzen.

Wolfgang Werner Neumeier, ein Schloßvippacher Karnevalsurgestein, brachte es wenig später in einer kleinen Rede auf den Punkt: „Schaut man hier am Rathaus hoch, kann man seh'n, es gibt uns noch. Weil tiefe Trauer uns erfasst, hissen wir unsere Flagge auf halben Mast.“ Den sonst unter Narren so begehrten Rathausschlüssel konnte Bürgermeister Uwe Köhler (CDU) behalten.

Romy Hoffmann vom Schloßvippacher Carnevalsverein 1958 trägt in diesem Jahr einen Orden mit Trauerflor. Foto: Jens König

Nein, eine Saison, die es nicht gebe, wolle man nicht eröffnen, so Yvonne Bursch. Den Vereinsorden, den sie um den Hals trug, zierte eine schwarze Schleife. Schwer getan habe sie sich damit, die Saison abzusagen. Auch ohne Corona wäre diesmal vieles anders gelaufen. Durch Sanierungsarbeiten im Saal hätten die Narren eh eine räumliche Alternative suchen müssen. Der Anger war in Betracht gezogen worden. Mit den Verschärfungen der Corona-Beschränkungen Mitte Oktober war jedoch auch das hinfällig. „Als Ehrenamtler können wir all diesen Maßnahmen nicht gerecht werden“, sagte Bursch.

Mit Blick auf den Saal erinnert sie an ein Jubiläum, das im November 2021 ansteht. Dann bestehe der Saal seit 125 Jahren. Sie selbst glaubt nicht, dass bis dahin die Sanierungen abgeschlossen sind. Auch Bürgermeister Uwe Köhler wolle noch nicht so weit blicken. Wie er wissen ließ, gab es Verzögerungen. Ein Farbkonzept für die Innengestaltung musste erstellt werden. Dies müsse nun mit den Fördermittelgebern abgestimmt und umgesetzt werden. Damit der Baustart 2021 erfolgen kann, müssen im Dezember noch die Anträge gestellt werden.

Eine Absage gibt es nicht nur für den Karneval in Schloßvippach, auch der Weihnachtsmarkt fällt aus. Der Markt, der sonst mit vielen Ständen, Kindertheater, Mitmachangeboten und Wettbewerb um die beste Erdbeermarmelade von sich Reden macht, feierte im Vorjahr zehnjähriges Jubiläum.

Ein Weihnachtsbaum soll dennoch am Rathaus aufgestellt werden, kündigt der Bürgermeister an. Erhalten bleiben soll auch die Tradition, dass die Mädchen und Jungen des Kindergartens den Baum schmücken. In den Reihen der Vereine wird unterdessen darüber gegrübelt, wie der Weihnachtsmann den Kindern dennoch eine Freude bereiten kann, verrät Yvonne Bursch.