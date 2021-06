Regenbogentour findet am 3. Juli statt

Im vergangenen Jahr konnte die Regenbogentour im September nur in kleiner Besetzung stattfinden. Das Bild zeigt die Einfahrt der Teilnehmer in Sömmerda Richtung Rathaus.

Sömmerda. Coronabedingte Anpassungen für die Teilnehmer wird es geben. Der Dampfzug fährt auch wieder zwischen Arnstadt und Sömmerda.

Die nächste Regenbogentour wird voraussichtlich am 3. Juli stattfinden. Das teilt die Stadtverwaltung Sömmerda mit. Demnach wurden weitere organisatorische Festlegungen getroffen.

Dafür hätten sich Bürgermeister Ralf Hauboldt, Stefan Schmidt, Abteilungsleiter Jugendarbeit, Tourismus und Kultur, sowie Julia Ansorg als Ansprechpartnerin für das Sömmerdaer Kinder- und Jugendparlament mit Karin Allstädt und Michael Blanke von der Elterninitiative leukämie- und tumorerkrankter Kinder Suhl/Erfurt getroffen. Blanke ist überdies langjähriger Organisator der Tour.

Wer an der 26. Regenbogentour von Arnstadt über Erfurt nach Sömmerda teilnehmen möchte, sollte sich allerdings auf einige coronabedingte Änderungen einstellen. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Zudem müsse am Tour-Tag ein negativer Corona-Test vorgewiesen werden. Hier sind wiederum die tagesaktuellen Regelungen von Land und Bund zu beachten. Auch die AHA-Regeln gelten während der Tour.

Der Regenbogen-Express ist wieder unterwegs

Auch der Regenbogen-Express fahre am 3. Juli wieder. Mit dem Dampfzug – gezogen von der Dampflok 52 360 der IGE „Werrabahn Eisenach“ – können beispielsweise Radler, die nur einen Teil der Regenbogentour-Strecke per Rad zurücklegen möchten, fahren. Im Ticketpreis ist die Startgebühr für die Fahrradtour enthalten. Die Startgebühr beträgt für Erwachsene 12,50 Euro, für Kinder von 6 bis 14 Jahren 7 Euro. Die gezahlte Startgebühr berechtigt zur Hin- bzw. Rückfahrt im Dampfzug sowie in jedem regulären Nahverkehrszug zwischen Arnstadt-Erfurt-Sömmerda.

Tickets gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Sömmerda, in allen Pressehäusern von TA, OTZ und TLZ oder am Veranstaltungstag im Dampfzug. Die Ankunft der Radler wird am Veranstaltungstag gegen 13.45 Uhr im Stadtpark in Sömmerda erwartet. Start in Arnstadt ist um 10 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz und in Erfurt auf dem Bahnhofsvorplatz um 12 Uhr. red/pwe

Mehr Informationen einschließlich der Anmeldung gibt es unter www.regenbogen-tour.de