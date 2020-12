Regionalmesse SÖM für 2021 abgesagt

Die Regionalmesse SÖM findet traditionell in der Unstruthalle Sömmerda statt. Für 2021 wurde sie jetzt abgesagt.

Landkreis. Landrat und Sömmerdaer Bürgermeister traten in den digitalen Dialog mit Unternehmen der Region.

Es wird im kommenden Jahr keine Regionalmesse SÖM geben, informierte das Landratsamt. Marcus Bals, Leiter des Amtes für Öffentlichkeitsarbeit, hatte das neue Konzept der Messe während eines gemeinsamen digitalen Unternehmertreffs des Landkreises und der Stadt Sömmerda mit Vertretern regionaler Firmen am vergangenen Freitag erklärt und einen kurzen Rückblick auf die vergangenen 25 Jahre der SÖM gegeben. Künftig wird sich die RAM Regio Ausstellungs GmbH Erfurt um die Planung, Organisation und Durchführung der größten Regionalmesse Mittelthüringens kümmern.

Vorgesehen hatten der Landkreis und die Stadt gemeinsam mit der RAM Regio Ausstellungs GmbH die erste Regionalmesse in „neuem Gewand“ vom 5. bis 7. Mai 2021 in der Unstruthalle sowie auf dem Freigelände des Kurt-Neubert-Sportparks in Sömmerda. Da jedoch nicht absehbar ist, wie sich die Corona-Pandemie bis zu diesem Zeitpunkt entwickelt, haben Landrat Harald Henning (CDU) und Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) entschieden, die Messe auf 2022 zu verschieben, hieß es jetzt.

Der gemeinsame Unternehmertreff des Landkreises und der Stadt Sömmerda musste im Laufe dieses Jahres aufgrund der Corona-Pandemie bereits zwei Mal verschoben werden. Nach wie vor lässt es das aktuelle Infektionsgeschehen nicht zu, die Veranstaltung wie geplant im Volkshaus Sömmerda durchzuführen. Um diese jedoch nicht gänzlich ausfallen zu lassen, entschied man sich, das Format digital anzubieten. So konnten Harald Henning und Ralf Hauboldt am 27. November Unternehmer von 20 Firmen aus der Region per Videoschaltung begrüßen.

Beide zeigten sich über die rege Teilnahme erfreut. „Es ist eine ungewohnte Situation, nicht direkt mit Ihnen sprechen zu können“, so Landrat Harald Henning.

Nach einer kurzen Einschätzung der aktuellen Corona-Lage im Landkreis informierte er über die Fördermittelzusage für Investitionen in die Schulen sowie über die für das Jahr 2021 geplante Einrichtung eines Feuerwehrtechnischen Zentrums und Rechenzentrums durch den Landkreis.

Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt betonte ebenfalls die Notwendigkeit zur Einhaltung der Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2. Er informierte, dass zur Unterstützung des Einzelhandels am 4. Dezember in der Innenstadt eine besondere Aktion geplant ist. Unter dem Motto „Schlendern über die Weihnachtsmeile“ sind alle Sömmerdaer und Gäste zum Shoppen bis 21 Uhr eingeladen.