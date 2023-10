Reh stirbt bei Zusammenstoß mit Auto - Rentner wird bei Brand verletzt: Die Polizeimeldungen aus Sömmerda

Die Sömmerdaer Polizei hatte wieder einiges zu tun: Ein 73-jähriger Hausbesitzer wird bei einem Brand verletzt. Zudem treten gehäuft Wildunfälle auf. Die Meldungen im Überblick:

Wildunfälle und einen Brand beschäftigten die Polizei im Landkreis Sömmerda. Da die kühleren Tage angebrochen sind, wird jetzt wieder vermehrt geheizt. Auch ein 73-jähriger Hausbesitzer im Landkreis Sömmerda wollte es im Haus etwas wärmer haben.

Und so war er in den Keller gegangen, um seinen Ofen anzuheizen. Dabei geriet etwas Glut auf Heizölreste am Boden. Aufgrund der hohen Hitze der Glut folgte sofort eine Verpuffung und ein Feuer brach aus. Der Senior wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Glücklicherweise konnte der Kleinbrand durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Sachschaden entstand nicht.

Reh überlebt Zusammenstoß mit Auto nicht

Aufgrund der späteren Morgendämmerung und der früheren Dunkelheit kommt es vermehrt zu Wildwechseln auf den Straßen. So auch Donnerstagfrüh auf der B4 zwischen Henschleben und Gebesee, als ein Reh über die Fahrbahn lief. Eine Autofahrerin (34) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier. Die Frau blieb unverletzt, das Reh überlebte den Unfall nicht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Skoda-Fahrer bleibt bei Kollision mit Wildtier unverletzt

Gegen 2 Uhr überquerte am Freitag zwischen Willerstedt und Pfiffelbach ein Reh die Straße. Ein heranfahrender Skoda-Fahrer (60) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.