Renitenter Rentner erhält in Schloßvippach Platzverweis

Schloßvippach. Ein 72-Jähriger fuhr zu schnell. Den Verstoß sah er nicht ein. Sein weiteres Verhalten brachte ihm einen Platzverweis ein.

Beamte haben am Donnerstag in der Weimarischen Straße von Schloßvippach eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Sie erwischten einen 72-jährigen Autofahrer, der zu schnell unterwegs war.

Über die Ahndung des Verstoßes war der Mann derart erzürnt, dass er mehrmals mit geringem Tempo an der Messstelle vorbeifuhr. Dann stellte er sich an den Straßenrand und warnte andere Fahrer per Handzeichen. Der Rentner habe einen Platzverweis erhalten, so die Polizei.