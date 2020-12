Rentiergespann fährt durch Schloßvippach und Dielsdorf

Schloßvippach. Vereine möchten den Kindern der Orte am Nikolaustag eine Freude bereiten. Glockenläuten kündigt den Besuch an.

In Schloßvippach erfreut der Weihnachtsmann jedes Jahr die Kinder. Zwar fiel coronabedingt der Weihnachtsmarkt am 1. Adventswochenende aus, doch eine Freude für die Kinder soll es dennoch geben. „Die Kinder haben es in der momentanen Situation auch nicht leicht und müssen viel zurückstecken", heißt es in einer Ankündigung der Schloßvippacher Vereine.

Die Mitglieder haben sich deshalb eine Überraschung ausgedacht: Wenn die Kinder den Weihnachtsmann nicht auf dem Weihnachtsmarkt besuchen können, dann muss der bärtige Alte eben zu ihnen kommen. Aufgegriffen haben die Initiatoren die Idee, mit der bereits zu Martini Kinder erfreut wurden. Mitglieder der örtlichen Feuerwehr und auch anderer Vereine in den umliegenden Ortschaften hatten mit kleinen Überraschungen für leuchtende Kinderaugen gesorgt.

Am Nikolaustag, 6. Dezember, will der Weihnachtsmann demnach mit dem Gespann von Rentier Rudolf durch Schloßvippach und Dielsdorf fahren und jedem Kind, das vor seiner Haustür steht, eine Kleinigkeit überbringen. Damit die Kinder nicht zu lange draußen in der Kälte stehen müssen, hat der Weihnachtsmann eine große Glocke dabei und wird ordentlich bimmeln, damit die Kinder dann herauskommen können. Als Gegenleistung freut sich der Weihnachtsmann über ein schönes Weihnachtsbild von jedem Kind. Unterwegs ist der Weihnachtsmann am Sonntag ab 10 Uhr.