Rentner aus Sömmerda werden Bonsaibäume im Wert von 15.000 Euro gestohlen

Gleich sieben Bonsaibäume wurden einem Rentner in Sömmerda gestohlen. (Symbolbild)

Sömmerda. Gleich sieben Bonsaibäume wurden einem Rentner aus seinem Garten in Sömmerda gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Ein Rentner aus Sömmerda musste am Montag mit Entsetzen feststellen, dass ihm sieben Bonsaibäume aus seinem Garten gestohlen wurden. Die ca. 50 Jahre alten Bäume waren in Kübel gepflanzt und sehr schwer. Deswegen gehe die Polizei davon aus, dass mehrere Täter am Werk waren.

Sie müssen in der Nacht über den Zaun des Grundstücks gestiegen sein und die Bäume auf gleichem Wege abtransportiert haben. Der Wert der Bäume wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei Sömmerda sucht Zeugen, die in der Nacht zum Montag in der Pestalozzistraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Tel. 03634/ 336-0.

