Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rentner wird Opfer von Betrügern

Ein 67-jähriger Rentner aus Sömmerda wurde Opfer eines Betrugs. Der Mann hatte in der zurückliegenden Zeit Probleme mit seinem Computer, informierte die Polizei. Daraufhin habe sich ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft bei ihm gemeldet und seine Hilfe angeboten. Hierfür sollte der Mann 500 Euro bezahlen. Der Rentner nahm das Angebot gutgläubig an und sein Computer lief schließlich wieder. Einige Monate später nahmen die Betrüger wieder mit dem Mann Kontakt auf und versprach ihm, einen Teil des bezahlten Geldes zurückzuzahlen. Der Geschädigte sollte hierfür sein Online-Banking nutzen und die TANS an die Betrüger weitergeben. Er ging auf das Angebot ein. Erst später bemerkte er, dass von seinem Konto mehrfach Geld abgebucht wurde. Die Täter erlangten dadurch rund 1300 Euro. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zur besonderen Vorsicht. Keinesfalls sollten gegenüber Fremden Auskünfte zu persönlichen bzw. sensiblen Daten erteilt werden.