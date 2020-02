Restaurieren nicht für die Vitrine

In der Erfurter Werkstatt von Thomas Wurm sind die beiden Abendmahlskelche aus Großbrembach und Vogelsberg schon angekommen. Hier warten sie auf ihre Restaurierung. Der Auftrag dafür ist noch nicht erteilt.

Der Vogelsberger Kelch (l.) stammt aus dem 16. Jahrhundert. Der aus Großbrembach (r.) wird auf das 15. Jahrhundert datiert. Foto: Jens König

Der Metallgestalter freut sich über jedes Stück, das den Weg zu ihm findet. Der Fleiß und die Handwerkskunst, mit der die Kelche gearbeitet wurden, begeistern ihn immer wieder aufs Neue und verlangen ihm viel Respekt ab. „Viele Generationen haben die Kelche in ihren Händen gehalten. Befürchtungen und Ängste - alles ist darin. Da schwingt auch eine sehr hohe spirituelle Komponente mit“, erklärt Thomas Wurm.

Angetan von der mittelalterlichen Goldschmiedearbeit

Den Großbrembacher Kelch datiert er auf das 15. Jahrhundert. Damit ist er spätgotisch. Als „spektakulär“ bezeichnet der Fachmann die Exaktheit der grafischen Gestaltung. Der Fuß ist mit fünf Medaillons versehen, die die vier Evangelisten, die Kreuzigung und das Lamm/Christus zeigen. Darüber hinaus ist der Kelch reich gestaltet. Besonders angetan ist Thomas Wurm von der sehr gut proportionierten mittelalterlichen Goldschmiedearbeit. Konstruktive Schäden am Fuß, ein fehlender Besatzstein sowie Fraßlöcher an der Schale, aus der der Wein beim Abendmahl getrunken wird, zählt er auf und macht den Handlungsbedarf deutlich. Gut 80 Arbeitsstunden wird er benötigen, um den Kelch funktional zu restaurieren und wieder für den Gebrauch fit zu machen.

Der Vogelsberger Kelch - Thomas Wurm datiert ihn auf das 16. Jahrhundert und damit in die Spätrenaissance - sei zwar jünger als der Großbrembacher, dafür aber in Thüringen sehr selten. In seiner Zeit als Metallgestalter seien ihm gerade mal fünf Abendmahlskelche aus dieser Zeit in die Hände gekommen. Der Vogelsberger Kelch ist reich mit floralen Ornamenten ziseliert. Viele tiefe Weinfraßlöcher im Bodenbereich und eine Einstauchung des Fußes würden die Restaurierung dringend erforderlich machen. Auch hier ist es das Ziel, die Originalfassung und die Gebrauchsfähigkeit für das Abendmahl der Gemeinde wieder herzustellen.

Um sich ein Bild vom Ausmaß der Schäden machen zu können, muss das Metall gereinigt werden. Foto: Jens König

Thomas Wurm will dafür Arbeitstechniken nutzen, wie sie schon Mitte des 15. Jahrhunderts angewendet wurden. Metall ist dabei sein Werkstoff. Schon als Zwölfjähriger habe er einen Wecker in seine Einzelteile zerlegt und die auch wieder zusammengesetzt. Er ist gelernter Silberschmied und sattelte ein Studium an der Fachschule für angewandte Kunst in Heiligendamm auf. Im Anschluss war er viele Jahre in den Kirchlichen Werkstätten für Restaurierung Erfurt tätig. 2002 machte er sich mit einer eigenen Werkstatt selbstständig. Neben der Restaurierung religiöser Kunstgüter beschäftigt sich Wurm mit der Reparatur von Uhren und mechanischem Spielzeug. Auch der Schwarzburgischen Waffensammlung hat er zu neuem Glanz verholfen.

Anträge auf Fördermittel sind gestellt

Ob er auch bei den beiden Kelchen aus dem Pfarrbereich Großbrembach Hand anlegen kann, ist von Fördermitteln abhängig. Für beide Vorhaben wurden Anträge beim Thüringer Landesdenkmalamt gestellt, informiert Pfarrerin Denise Scheel.

Den Anstoß hatte Susanne Pohler, die Kunstgutbeauftragte der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands (EKM), gegeben. 2018 nahm sie eine Begutachtung aller Kunstgüter im Pfarramtsbereich Großbrembach vor. Den beiden Kelchen aus Großbrembach und Vogelsberg bescheinigte sie einen „restaurierungsbedürftigen Zustand“. Da sie als besonders wertvoll eingestuft wurden, rückten sie auf der Prioritätenliste der notwendigen Vorhaben ganz nach oben“, erklärt die Pfarrerin. Eine erste Anschubfinanzierung gab es durch die EKM. Aus dem Fördertopf für Kunstgüter flossen jeweils 500 Euro. Für die Restaurierung des Großbrembacher Abendmahlkelches werden insgesamt 7075 Euro benötigt. Der Antrag auf Fördermittel beläuft sich auf 4200 Euro. Von den Großbrembachern sind bereits Spenden in Höhe von 475 Euro eingegangen. Die Pfarrerin hofft, dass die Einwohner das Projekt weiter unterstützen.

Ähnlich verhält es sich in Vogelsberg. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf rund 7313 Euro. Vom Landesamt für Denkmalpflege wird auf eine Finanzspritze von 4312 Euro gehofft. Den Eigenanteil muss die Kirchgemeinde selbst aufbringen.

Auf das Abendmahl müssen die Großbrembacher und Vogelsberger nicht verzichten. Wie Denise Scheel berichtet, kommt derzeit der Kelch aus Ellersleben zum Einsatz, der aus dem Jahr 1656 stammt.