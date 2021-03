Roldisleben: Spiegelarche im Imagefilm

Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum hat einen Imagefilm zur europäischen Leader-Förderung veröffentlicht, in dem in der Kategorie Kunst und Kultur auch die Spiegelarche Roldisleben vorgestellt wird. In dem Film werden insgesamt sieben Beispielprojekte aus sechs Handlungsfeldern aus der letzten Förderperiode präsentiert, teilte das Amt mit. Die vorgestellten Projekte reichten von den verspiegelten Schiffscontainern inmitten der Thüringer Landschaft bis zu einer Initiative, die sich dem Erhalt und der Pflege heimischer Streuobstbestände in Ostthüringen verschrieben hat.