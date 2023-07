Romantische Abendfantasie zur Orgelnacht in Altenbeichlingen

Altenbeichlingen. Der Organist Tom Anschütz und die Cellistin Kathleen Lang spielen am 15. Juli in der St.-Bonifatius-Kirche.

Die Kirchengemeinde Altenbeichlingen freut sich, auch in diesem Jahr wieder zur Orgelnacht einladen zu können. Am Sonnabend, dem 15. Juli, beginnt um 19 Uhr das Programm unter dem Titel „Romantische Abendfantasie“.

In diesem Jahr ist der Verein „Thüringer Orgelsommer“ zu Gast, dessen Festivaleröffnung Besucher bereits Ende Juni mit Werken des aus Ostramondra stammenden Georg Friedrich Kauffmanns in Ostramondra genießen konnten.

Die St.-Bonifatius-Kirche in Altenbeichlingen wird zur Orgelnacht traditionell angestrahlt. Foto: Jens König (Archiv-Foto)

In Altenbeichlingen spielen zur Orgelnacht am 15. Juli Tom Anschütz an der Orgel und Kathleen Lang am Violoncello. Schwerpunkt des Konzertes ist Musik der Romantik, die ungefähr zur selben Zeit entstand wie die Orgel, die in diesem Konzert erklingen wird. Das Instrument wurde 1898 von Ernst Röver erbaut und ist nahezu komplett original erhalten. Die beiden Interpreten spielen unter anderem Musik von Mendelssohn und Rheinberger.

Konzertreihe ist Max Reger gewidmet

Außerdem stehen mehrere Werke von Max Reger auf dem Programm. Die diesjährige Konzertreihe des Thüringer Orgelsommers ist diesem in Thüringen wirkenden Komponisten gewidmet, dessen 150. Geburtstag wir 2023 begehen. „Musik aus dem Barock und dem 20. Jahrhundert runden das abwechslungsreiche Programm ab, bei dem die majestätischen Klänge der Orgel auf die sanften Töne des Cellos treffen, das mit seiner warmen und emotionalen Klangfarbe berührt“, kündigt der Verein „Thüringer Orgelsommer“ an.

Der Eintritt im Rahmen des Thüringer Orgelsommers kostet 12 Euro an der Abendkasse. Wie gewohnt wird es rings um das Konzert Getränke und Gutes vom Grill geben.