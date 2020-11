Rotes Kreuz nimmt neues Notarzt-Einsatzfahrzeug in Betrieb

„Das ist ein Traum“, macht Ronald Grahl seiner Begeisterung für das neue Notarzt-Einsatzfahrzeug Luft. Der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes Sömmerda schätzt dabei nicht nur den starken Motor und den Allradantrieb, sondern auch die Sicherheit, die das neue Fahrzeug für die Besatzung bietet. Von großem Vorteil ist die Größe. Notfalltechnik wie Beatmung, EKG oder auch ein Videolaryngoskop, das eine Intubation unter Beobachtung ermöglicht, könne jetzt problemlos mitgeführt werden. „Das ist einfach perfekt“, schwärmt er.

Der DRK-Kreisverband Sömmerda-Artern nahm am Freitag das Fahrzeug, es handelt sich um einen BMW X5, in Betrieb. DRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Haupt freute sich, dass das Fahrzeug vorfristig in Betrieb gehen konnte. Wie er berichtete, beträgt die Laufzeit für ein Notarzt-Einsatzfahrzeug sechs Jahre. „Leider hält ein solches Auto nicht so lange“, so Haupt. Das bisher im Einsatz befindliche Fahrzeug hat innerhalb von vier Jahren rund 400.000 Kilometer auf dem Buckel. Allein im Jahr 2019 sei es zu 2335 Einsätzen ausgerückt.

Das neue Fahrzeug wurde in München gebaut und dort mit der Notfalltechnik ausgestattet. Auch die Beklebung in den DRK-typischen Farben orange und gelb sei in Bayern erfolgt. Zu Buche schlägt das neue Fahrzeug mit 120.000 Euro. Laut Haupt werden die Notarztfahrzeuge von den Krankenkassen über sechs Jahre finanziert. Der DRK-Kreisverband müsse jedoch in Vorkasse gehen. Ein Kredit sei deshalb aufgenommen worden.

Stationiert wird das Fahrzeug am Sitz des Rot-Kreuz-Kreisverbandes Am Rohrborner Weg. Der Verband verfügt außerdem über drei Rettungswagen, die in Sömmerda, in Schloßvippach und in Kindelbrück stationiert sind, sowie über einen Krankentransportwagen.

Im Landkreis Sömmerda sind neben den Einsatzfahrzeugen des DRK auch die Fahrzeuge des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) unterwegs. Die beiden Rettungstransportwagen stehen in Dermsdorf und Guthmannshausen. Der Krankenwagen und das Notarztfahrzeug warten in Sömmerda auf ihre Einsätze.