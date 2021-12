Rotrock und Engel sorgen in Schloßvippach für Kinderfreude

Schloßvippach. Wenngleich der Weihnachtsmarkt in Schloßvippach ausfiel, der Weihnachtsmann kam doch vorbei.

Der Weihnachtsmann ließ es sich nicht nehmen, am Sonntag in Schloßvippach vorbeizuschauen. Mit seinem alten Schlitten und den Engeln Yvonne und Anika an seiner Seite sorgte er für Glanz in den Augen der Kinder. Auch die kleine Leni erhielt einen von 150 Süßigkeitenbeuteln, die der Carnevalsverein gepackt hatte, sowie ein Tannenbaumplätzchen von Bäcker Wolfgang Süpke – anstelle des Weihnachtsmarktes der Vereine.