Rudersdorfer Dorfclub feiert 33-jähriges Bestehen

Rudersdorf. Beim Sommerfest in Rudersdorf am Wochenende gibt es einen Umzug, Tanz und vieles mehr.

Der Rudersdorfer Dorfclub feiert sein 33-jähriges Bestehen und hat für dieses Schnapszahl-Jubiläum ein schönes Programm für das Sommerfest vom 14. bis 16. Juli auf die Beine gestellt. Der Ablauf, den unsere Zeitung am Donnerstag in den Tipps zum Wochenende veröffentlichte, war leider nicht der richtige.

Vielmehr geht es am Freitag um 20 Uhr auf der Freitanzfläche der Gaststätte „Zum Löwen“ los mit einem Summertime-Open-Air. Am Samstag treffen sich die Vereine um 15 Uhr bei Kaffee und Kuchen, bevor 16 Uhr der Umzug der Vereine mit den „Lindenberger Blasmusikanten“ beginnt. Anschließend wird im Park die Festrede gehalten und werden die Runkeln an die Vereine übergeben. 17.30 Uhr beginnen die Vereinsspiele. Bei der Hawaii-Party mit DJ Matze ab 20 Uhr gibt es auch einen Nagelwettstreit.

Hunger und Durst können am Sonntag ab 10.30 Uhr beim Frühschoppen gestillt werden, ab 12 Uhr gibt es dann Mittagessen von der „Heißen Hütte“. Der Kindernachmittage mit Team Spassimo beginnt 14 Uhr, gezeigt wird am Nachmittag auch ein Video aus vergangenen Zeiten des Dorfclubs. Die Ausstellung „33 Jahre Dorfclub Rudersdorf“ ist am Samstag und Sonntag in der Gaststätte geöffnet.