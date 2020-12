Rückblick 2020: Das große Buddeln in Buttstädt

Ein wenig hat es was von eifriger Maulwurfstätigkeit. Überall, fast überall, in der Landgemeinde Buttstädt entstehen und schließen sich wieder größere und kleinere Löcher an den Straßenrändern. Das sorgt für Aufsehen.

Zuletzt machte eine Kabelzugmaschine sogar auf freiem Feld zwischen Hardisleben und Mannstedt "Männchen". Es wird, endlich, ernst mit dem flächendeckenden Glasfaseranschluss. Nach jahrelanger Vorbereitung wird die Datenautobahn für die Ortsteile Buttstädt, Ellersleben, Eßleben-Teutleben, Guthmannshausen, Hardisleben, Kleinbrembach, Mannstedt und Olbersleben verlegt. Wer durchgezählt hat, wird merken: Es fehlen die zum Zeitpunkt der Beantragung schon als "überversorgt" geltenden Ortsteile Großbrembach und Rudersdorf.

Die erste Beratung zum Glasfaserausbau lief im August 2016. Es folgten Markterkundung (September bis Dezember 2016), Wirtschaftlichkeitsberechnung und Beantragung (Februar 2017), der vorläufige Förderbescheid des Bundes (Juli 2017), der vorläufige Zuwendungsbescheid des Freistaates Thüringen (Februar 2019) und der Spatenstich mit Landes-Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (und dem Buttstädter Breitbandausbau-Maskottchen "Glasi") am 26. August 2020.

Der Dienstag wurde zum Buttstädter Breitbandtag

Zuvor, von März bis Mai 2019, hatte eine Vorvermarktung der Hausanschlüsse stattgefunden. Die Erfolgsquote habe bei 60 Prozent gelegen, erläuterte Bürgermeister Hendrik Blose beim feierlichen ersten Spatenstich. Sie wachse weiter, erklärte er jetzt. Es meldeten sich immer wieder Nachzügler. "Es ist ein lebendiges Werk", so Blose. Jeder Dienstag ist nun in Buttstädt Breitbandtag, der Tag der wöchentlichen Bauberatungen.

Zwischendurch mussten drei europaweite Ausschreibungen gestemmt werden. Zuerst ging es um die Parnersuche. Buttstädt hatte - wie Weimar, Eisenach und Erfurt - die Umsetzung des Breitbandausbaus im Betreibermodell favorisiert. Nach diesem bleibt die Kommune Eigentümerin des Netzes und aller passiver Infrastruktur und tritt als deren Verpächter auf.

Den Zuschlag zur Betreibung erhielt mit Vertrag vom Februar 2019 der Branchenriese Vodafone Deutschland. Auch Planung (Zuschlag nach Verfahren vom September 2018 bis Februar 2019 an die MRK Media AG) und Bau (Verfahren von September 2019 bis Juli 2020) wurden europaweit ausgeschrieben.

Bürgerinformationen waren wegen der Pandemie nur schriftlich möglich

Mit viel Manpower sind die Unternehmen Rhön Montage (Buttstädt und Teutleben) sowie Aytac Bau (in den anderen Ortsteilen) zeitgleich am Werk. "Wir hoffen auf einen so milden Winter wie in den letzten Jahren, damit so lange wie möglich noch in diesem Jahr und so früh wie möglich im neuen wieder gearbeitet werden kann", sagt Bürgermeister Blose.

Bis jetzt sehe es gut aus. Corona hatte auf das Projekt bisher nur insofern Einfluss, als geplante Bürgerinformationen nicht als Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden konnten, sondern schriftlich erfolgen mussten.

Ziel ist es, den Termin Ende 2021 für den Projektabschluss zu halten. Bis dahin sollen auf 104,8 Quadratkilometer Glasfaseranschlüsse für rund 3200 Haushalte an etwa 2200 Gebräude in den genannten 8 Ortschaften gelegt sein. An die Datenautobahn angeschlossen werden damit 167 Unternehmen und 22 sogenannte institutionelle Nachfrager. Dafür müssen auf etwa 87 Kilometer Länge Tiefbauarbeiten durchgeführt sein. Es entstehen zwei Hauptverteiler, 42 Kabelverzweiger. Es werden 246 Kilometer Leerrohre verlegt, die 545 Kilometer Glasfaserkabel aufnehmen.

Die Kosten werden inzwischen mit 12 Millionen Euro beziffert.