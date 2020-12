Rückblick 2020 im Landkreis Sömmerda: Ein Virus beherrscht das Jahr

2020 - was für ein Jahr! Es ist auch im Landkreis Sömmerda geprägt von einem Winzling. Einem Virus. Sars-CoV-2. Corona. Alle aktuellen Entwicklungen gibt es weiterhin im kostenlosen Corona-Live-Blog.

Dabei beginnt alles noch normal. Die Kannawurfer Narren veranstalten im Januar ausgelassen wie immer den ersten Thüringer Straßenkarneval, im Februar folgen im ganzen Kreis Büttenabende, Prunksitzungen und Faschingspartys.

Doch schon bald vergeht vielen das Lachen. Im März ist das Virus in Sömmerda angekommen. Schon Mitte des Monats - im Landkreis gibt es noch keinen bestätigten Fall - erlässt der Landrat eine erste, noch moderate Allgemeinverfügung mit Verhaltensregeln. Kurz darauf wird diese durch eine Verordnung des Landes zur Schließung von Schulen und Kindergärten überholt.

Am 19. März wird der erste Corona-Fall im Landkreis bestätigt, am ersten Maiwochenende ist der erste Todesfall im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 zu beklagen. Um die Hausärzte zu entlasten, nimmt im Bürgerzentrum "Bertha von Suttner" in Sömmerda am 1. April ein Infektionsstützpunkt die Arbeit auf.

Viele Veranstaltungen mussten abgesagt und Einrichtungen geschlossen werden

Das Leben geht mit Einschränkungen weiter, viele Traditionsveranstaltungen werden abgesagt. Kein Bierfest in Weißensee, kein Pferdemarkt in Buttstädt, kein Kirschfest in Rastenberg, kein Kreisblasmusikfest und und und. Das Vereinsleben kommt fast gänzlich zum Erliegen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind enorm. Gastronomen, die Tourismusbranche und viele andere leiden. Die Kommunen spüren die enormen Einbrüche bei der Gewerbesteuer. Weißensee verhängt Ende Mai deswegen eine Haushaltssperre.

Die Menschen helfen sich untereinander. Hilfsorganisationen, viele Privatleute und auch einige Kommunen organisieren zum Beispiel einen Einkaufsservice für Menschen, die das nicht selbst erledigen können.

Der Mund-Nase-Schutz ist längst zu unserem ständigen Begleiter geworden. Und bleibt es, als sich die Infektionslage im Sommer etwas entspannt, die Regelungen etwas gelockert werden.

Im Sommer lag der Fokus auf anderen Dingen

Andere Themen werden wieder stärker wahrgenommen. Sehr viele Bäume sterben ab wegen des Wassermangels. Es gibt eine Mäuseplage. Bauprojekte kommen voran, wie die Generalsanierung des Freibades in Sömmerda und der Erweiterungsbau an der Regelschule Buttstädt.

Einige Veranstaltungen können wieder organisiert werden, die Kreiskulturwochen starten. Das Damoklesschwert einer zweiten Corona-Welle aber hängt über allem.

Und die Zahl steigen wieder. Insbesondere Reiserückkehrer aus Risikogebieten sorgen für neue Fälle. Auch private Feiern tragen zur Weiterverbreitung des Virus bei.

Neue Allgemeinverfügung kam im Oktober

Am 9. Oktober wird mit dem "Bummi" in Leubingen der erste Kindergarten geschlossen, weil eine Erzieherin positiv getestet ist. Mit Wirkung vom 15. Oktober erlässt der Landkreis eine neue Allgemeinverfügung, die unter anderem die Teilnehmerzahl an Veranstaltungen begrenzt.

Die Stadt Sömmerda muss am 16. Oktober ihr Rathaus schließen, weil mehrere Mitarbeiter infiziert sind und zahlreiche weitere als Kontaktpersonen unter Quarantäne stehen.

Neben dem Eichsfeld überschreitet der Landkreis Sömmerda als zweite Region Thüringens den kritischen Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Das Robert-Koch-Institut meldet mit Stand 18. Oktober, 0 Uhr, eine Inzidenz von 54,7. Damit ist der Landkreis Risikogebiet. Die Einschränkungen werden weiter verschärft.

Zentrales Testzentrum wurde in Sömmerda geöffnet

Am 11. November ist erstmals ein Pflegeheim im Landkreis von Corona betroffen, bei 18 Bewohnern und sechs Mitarbeitern der Pro-Seniore-Residenz in Kölleda wird das Virus nachgewiesen. Fünf Tage später geht das Testzentrum in der Leubinger Straße in Sömmerda in Betrieb. Ab sofort werden hier zentral die Abstriche vorgenommen.

Die Inzidenz steigt weiter. Mitte November wird die 100er-Marke überschritten, Ende des Monats klettert der Wert auf über 200. Am 16. Dezember greift der harte Lockdown, die meisten Geschäfte müssen schließen.

Weihnachten wird still, selbst viele Gottesdienste zu Heiligabend werden abgesagt.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie liegt am Ende des Jahres im Landkreis bei mehr als 1100, mehr als 25 Menschen sind im Zusammenhang mit Corona verstorben.

2020 - das Jahr ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem anderen Jahr zuvor.