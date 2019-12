Sömmerda. In Sömmerda werden Angebote für Bedürftige in der Adventszeit weniger genutzt. Organisatoren suchen nach Gründen.

Rückgang der Spendenbereitschaft spürbar

Süße Überraschungen für das Weihnachtsfest gab es bei der gestrigen Tafel-Ausgabe des Netzwerkes Regenbogen obendrauf. Ebenso am Donnerstag, wenn letztmalig in diesem Jahr Lebensmittel an Bedürftige über den Tresen gehen. „Die Süßigkeiten wurden an unseren Aktionstagen am 6. und 7. Dezember in Kaufland und Edeka, Neue Zeit, gespendet“, berichtet Carmen Werner, Leiterin des Netzwerk-Vereins.

Bürger spenden Süßigkeiten Im Vergleich zu den Vorjahren habe die Spendenbereitschaft der Bürger bei der Tafel-Aktion „Zeig Herz. Nimm eins mehr“ allerdings nachgelassen. Haltbare Lebensmittel und Süßigkeiten landeten seltener in den bereitgestellten Einkaufswagen, wenngleich ehrenamtliche Helfer für die Aktion warben. Durchschnittlich 340 Personen, davon 76 Kinder, waren im zu Ende gehenden Jahr als Abholer bei der Sömmerdaer Tafel registriert. Das entspricht 206 Haushalten, sagt die Jahresstatistik. Weihnachtlich ging es bereits im „Restaurant des Herzens“ zu. Die alljährliche Gemeinschaftsaktion der evangelischen Kirchengemeinde und des Vereins Netzwerk Regenbogen sah am vergangenen Mittwoch sowie am Freitag Gäste im Gemeindezentrum am Markt. „Beim Familiennachmittag am Freitag leider nicht so viele. Nur fünf Personen mit ihren Kindern fanden den Weg in den Saal“, war Mitorganisatorin Lilo Güttel ein wenig enttäuscht. Dennoch sei es ein schöner Nachmittag und Abend gewesen. Das Überraschungsbüffet sorgte für Staunen. Lilo Güttel beispielsweise hatte ein indisches Gericht gekocht, das allen mundete. „Auch für die Kuchen, die teilweise aus dem Umland gebracht wurden, sagen wir noch einmal Danke“, so das Gemeindeglied. Kaffee und Kuchen, ein Weihnachtsbingospiel und das gemeinsame Abendessen rundeten den Freitag ab. Für die Kinder schaute schon einmal der Weihnachtsmann vorbei, außerdem wurden Weihnachtsgeschichten vorgelesen. Einen unbeschwerten Tag in der Adventszeit erlebten am Mittwoch bedürftige Erwachsene. Das Mittagessen stellte das Vogelsberger Catering-Unternehmen Menü Mobil zur Verfügung. „Kürbiscremesuppe, Klöße, Rotkraut und Kaninchenkeule sowie Lebkuchenquarkspeise kamen bei den Besuchern gut an“, lobte Carmen Werner. Kinder der Kindereinrichtung St. Bonifatius boten ein weihnachtliches Programm dar. Allerdings müsse im Organisationsteam überlegt werden, wie man dem Desinteresse der eigentlich Begünstigten begegnen könne.