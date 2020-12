Rückschlag bei Digitalisierung an Schulen im Landkreis Sömmerda

Ein Ausschreibungsergebnis "jenseits von Gut und Böse", wie Landrat Harald Henning (CDU) es nennt, hat den Landkreis Sömmerda in Bezug auf die Digitalisierung an den Schulen beträchtlich zurückgeworfen. Eigentlich war es das Ziel gewesen, die Schulen der Region bis zum Jahresende mit weiteren 700 mobilen Endgeräten auszustatten. Das habe man leider nicht realisieren können, so Henning.

Auf die europaweite Ausschreibung des Auftrages hin war nur ein einziges Angebot abgegeben worden. Und das sei preislich nicht akzeptabel gewesen. So sei die Ausschreibung aufgehoben und kurz vor Weihnachten eine zweite Ausschreibung, auf Grund des Umfangs erneut europaweit, auf den Weg gebracht worden, sagte der Landrat.

Insgesamt sei die weitere Digitalisierung an den Schulen im Landkreis aber gut vorbereitet, schätzt Henning ein. Es gebe einen Plan, welche Ausstattung wo dringend notwendig sei und wer wann mit welcher Maßnahme dran sei. Schließlich müsse man das Ganze von Beginn an denken und eine Strategie vom Rechenzentrum bis zum Endgerät entwickeln.

Schulen sollen gleichberechtigt Unterstützung erhalten

In der letzten Kreistagssitzung dieses Jahres war das Thema Digitalisierung an Schulen innerhalb der Haushaltsdebatte ebenfalls erörtert worden. Die Fraktion Die Linke hatte beantragt, für die Gemeinschaftsschule "Albert Einstein" in Sömmerda zusätzliche Mittel in Höhe von 25.000 Euro für die Anschaffung von Digitaltechnik zu verankern.

Henning hatte sich in der Sitzung dagegen ausgesprochen, weil er anderen Schulen dann erklären müsste, warum sie nicht berücksichtigt wurden. Er wolle niemanden bevorzugen. Wenn zusätzliches Geld vorhanden sei, werde man laut dem vorhandenen Konzept weitere Schritte zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur unternehmen.

Nach einer Unterbrechung der Sitzung änderte der Linke-Fraktionsvorsitzende Ralf Hauboldt den Antrag. Einstimmig befürwortete der Kreistag anschließend, dass weitere 25.000 Euro für die Anschaffung von Digitaltechnik an Schulen bereitgestellt werden. Die Verwaltung könne nach Bedarf agieren.