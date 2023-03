Rüttelplatte und Laser von Baustelle in Buttstädt gestohlen

Buttstädt. Unbekannte brachen zwischen Dienstag und Mittwoch in einen Baustellencontainer in Buttstädt ein und stahlen hochwertige Werkzeuge.

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen stahlen Diebe in Buttstädt mehrere Arbeitsgeräte. Nach Polizeiangaben brachen sie mit Gewalt in einen Container auf einer Baustelle am Roßplatz ein. Dort erbeuteten sie eine Rüttelplatte, eine Kabeltrommel, eine Fallplatte, einen Rohrlaser und ein hochwertiges Schneidgerät im Gesamtwert von mindestens 3000 Euro.

Wer etwas gesehen hat oder weiß, soll sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0082291 bei der Polizeiinspektion Sömmerda melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.