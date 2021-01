Blick in „Schreckenbachs Schreibstube“, ein Minimuseum im Pfarrhaus Klitzschen, das der dortige Kirchenförderverein einrichtete.

Rastenberg/Kölleda Das Sprichwort mit dem nicht weit vom Baum fallenden Apfel trifft auch in der Pfarrerfamilie Schreckenbach aus Klitzschen zu.

Sächsischer Heimatforscher auf Spurensuche in Rastenberg

Seit Jahren macht das Kölledaer „Prof. Fritz Hofmann“ Gymnasium mit seinen Aktivitäten im Denkmal aktiv-Wettbewerb der Deutschen Stiftung Denkmalschutz immer wieder auf sich aufmerksam. In jüngster Vergangenheit suchten und fanden die Hofmanianer Kooperationspartner an anderen Schulen.

2020 war das die Regelschule „Friedrich Ludwig Jahn“, im Jahr zuvor die Rastenberger Gemeinschaftsschule „Maria Martha“ der Stiftung Finneck. Unsere Zeitung berichtete jeweils – und einer der Beiträge über das 2019er-Projekt zum klösterlichen Leben hatte, über das Internet verbreitet, jetzt Spätfolgen.

Eckhard Baumbach (65), Rentner und Ortschronist in Klitzschen bei Torgau, wurde auf eine Passage aufmerksam. Darin ist ausgeführt, dass sich die Rastenberger in ihren Recherchen auch auf das Buch „Wendula, die letzte Nonne von Rastenberg“ von Alfred Schreckenbach. Es ist das wichtigste Werk des einst einige Jahre als Pfarrer im Finnestädtchen lebenden Autors. Das ist für Eckhard Baumbach insofern von Interesse, als Alfred Schreckenbach der Vater des Landpfarrers Paul Schreckenbach (1866 - 1923) ist.

Wie der Vater: Pfarrer und Schriftsteller

Der Sohn, Dr. phil. Paulus Friedrich Immanuel Schreckenbach, wirkte von 1896 bis zu seinem Tode in Klitzschen bei Torgau und verfasste im dortigen Pfarrhaus 14 patriotische Romane und Erzählungen und dokumentarische Werke, weiß Baumbach. „Insgesamt sollen von ihm 500 000 Bücher verkauft worden sein. Repliken sind heute noch im Onlinehandel zu erwerben“, schreibt er an unsere Zeitung.

Paul Schreckenbach entstamme einer alten thüringischen Pfarrerdynastie. Geboren in Neumark zwischen Sömmerda und Weimar, sei er in Zwätzen aufgewachsen und habe auch eine Zeit in Rastenberg gewohnt, bevor es ihn nach Klitzschen verschlug.

Zu seiner Erinnerung richtete der Klitzschener Kirchenförderverein im Pfarrhaus „Schreckenbachs Schreibstube“ ein, ein Mini Museum. Eckhard Baumbach sagt: „Dort sammeln wir alle seine Werke und die seiner Vorfahren und Nachfahren. Darunter auch die von Alfred Schreckenbach, seinem Vater.“

Für Hinweise aus Rastenberg und Umgebung sehr dankbar

Eckhard Baumbach würde nun gern wissen, ob Alfred Schreckenbach und sein Werk noch in irgendeiner Weise in Rastenberg eine Rolle spielen, ob es einen schriftlichen Nachlass, Abhandlungen oder Zeitungsartikel über den ehemaligen Pfarrer gibt und ob von seiner „Nonne“ noch gedruckte Werke – antiquarische Originale oder Nachdrucke – existieren. Er selbst hat bei seinen Recherchen dazu nichts gefunden – und hätte sie zu gern zumindest fotokopiert.

Er hofft nun auf Hinweise aus Rastenberg und Umgebung. Bürgermeisterin Beatrix Winter (Wählergemeinschaft Gemeinsam für Rastenberg) fällt auf Anhieb einer ein: In Rastenberg gibt es bis heute eine Schreckenbach-Buche.