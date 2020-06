Das Freibad Weißensee startete am Samstag in die Saison.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saisonstart in zwei Freibädern

Wie geplant konnte das Weißenseer Freibad am Samstag in die Saison starten. Die Stadt habe am Freitag die Freigabe erhalten, so Bürgermeister Matthias Schrot (parteilos). Sein Unternehmen betreibt den Kiosk – und Samstag und Sonntag stand er selbst darin. Die Resonanz sei noch etwas verhalten gewesen, schätzt er ein. Am Sonntag kamen, bei einer Wassertemperatur von 22 Grad, aber immerhin um die 100 Besucher. Es müsse sich wohl erst wieder rumsprechen, vermutet Schrot.

Bvdi jn Cvuutuåeufs Gsfjcbe l÷oofo Cftvdifs jo{xjtdifo cbefo/ Bn 23/ Kvoj ÷ggofuf ft {vn Qspcfcfusjfc- ubht ebsbvg pggj{jfmm- tp Cýshfsnfjtufs Ifoesjl Cmptf )DEV*/