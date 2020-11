Ochs und Esel gehören in jede Krippendarstellung – da sind wir uns einig. Keiner bestreitet die Anwesenheit der Tiere am Heiligen Abend. Schließlich war es ja ein Stall und überhaupt: Der Esel, mit dem Maria und Joseph nach Bethlehem reisten, der musste ja irgendwohin. Also: Rein in den Stall mit ihm.

Nun ist es aber so: Wir lesen in der Bibel nichts von einem Esel – zumindest nicht in der Advents- und Weihnachtsgeschichte. Unwahrscheinlich ist es freilich nicht, dass Maria und Josef einen Esel als Lasttier dabei hatten, denn der Esel war auch zur Zeit Jesu ein verbreitetes Haus- und Nutztier – wie schon lange Zeit vor Jesus. Doch ein geschätztes Tier war der Esel zu keiner Zeit, sondern eher das sogenannte „Pferd“ des kleinen Mannes, ein einfaches Arbeits- und Nutztier.

Noch heute ist der Esel im Volksmund eher negativ besetzt: störrisch wie ein Esel sein, dummer Esel als Schimpfwort, eine Eselei begehen, wenn man etwas Unsinniges tut. Kurzum: Der Esel ist das Sinnbild der Torheit und Sturheit. Und das in allen Zeiten. Warum dann hat er seinen Platz so sicher im Weihnachtsstall und auf dem Weg, wo wir doch die Geburt des Heilands und Königs feiern wollen?

Es beginnt schon mehrere hundert Jahre früher, als der Prophet Sacharja vom kommenden Friedenskönig sagt: „Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin.“ (Sach 9,9b) und tatsächlich wird Jesus (am Palmsonntag) als er in Jerusalem einzieht, genau das tun: auf einem Esel reiten – dem wohl unköniglichsten Tier aller Zeiten.

Gebührt einem König nicht mehr? Ein stattliches Kriegsross, mit dem Jesus für Frieden und Gerechtigkeit streitet? Oder wenigstens irgendein großes, beeindruckendes Tier, von dem man viel Gutes zu sagen weiß – ein Elefant oder ein Kamel vielleicht? Nein, es soll ein Esel sein. Das wird die Hörer zu Sacharjas Zeiten genauso verwundert haben wie die Menschen zur Zeit Jesu, denn Königtum und Esel passen einfach nicht zusammen.

Und damit beginnt schon das Ungeheuerliche, das wir mit Jesu Geburt auf der Erde bis heute in jedem Jahr feiern: Das Unerwartete, das ganz anders, als die Menschen es sich vorstellen, Heil bringt.

Jesus kommt als kleines, armes, verletzliches Kind unter erbärmlichen Umständen auf die Welt – der, der uns alle retten kann und wird. Gut, dass es die Adventszeit als Vorbereitung auf diese Ungeheuerlichkeit gibt, als Zeit, das Unerwartbare zu hinterfragen und zu verstehen. Jesus ist ganz und gar mit dem Esel als Zeichen dessen, was man auf alle Fälle gar nicht erwartet, verbunden, und deswegen ist der Esel auch in der Weihnachtsgeschichte vorhanden, auch wenn er in den schlichten Worten der Bibel dort nicht erwähnt wird.

Und mir scheint, dass das sehr angebracht ist, denn diesem wunderlichen, negativ besetzen Tier kommt so zu Recht eine große Bedeutung zu. Denn wenn man den Esel genauer betrachtet, ist er sehr wohl ein einem König würdiges Tier! Esel sind nämlich erst einmal alles andere als dumm, sondern sehr intelligente Tiere, die sogar eine Gabe besitzen, die ich so manches Mal sogar bei Menschen vermisse: Esel sind vorsichtige und abwägende Tiere – keine vorpreschenden, sich ungestüm in jede Gefahr werfenden ­Toren! Was uns am Esel störrisch erscheint, ist tatsächlich eine seiner außergewöhnlichsten Eigenschaften: Der Esel tut nicht einfach, was man ihm sagt, sondern, wenn ihm etwas komisch oder gefährlich vorkommt, bleibt er zunächst stehen – da kann man machen, was man will. Wenn er die Lage dann eingeschätzt hat, wird man weitersehen. Und außerdem ist der Esel ein ausgesprochen friedliches Tier – sanftmütig, kaum aggressiv. Er kann viel tragen und ertragen und ist äußerst belastbar.

Kein Tier passt meines Erachtens besser zu einem König, der Frieden in unsere Welt und unsere Herzen bringen soll. Und deswegen hat der Esel seinen Platz im Stall sicher, auch wenn die Bibel das nicht so sagt.

Und gerade in diesem Jahr im Advent wünsche ich uns allen viel von den Eigenschaften, die den Esel so besonders machen: die Fähigkeit, klug abzuwägen, was angebracht ist, die Fähigkeit, viel zu ertragen, und viel Sanftmut. So, denke ich, kommen wir gut durch eine Zeit, die uns allen viel abverlangt und die uns täglich vor Unerwartetes stellt.