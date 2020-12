Sanierung des Friedhofsvorplatzes Buttstädt fast abgeschlossen

Der Camposanto in Buttstädt wird ein Außenstandort der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt. In den vergangenen Monaten erfolgte die Sanierung des Vorplatzes des denkmalgeschützten Alten Friedhofs. Neben dem Bau von Trink- und Abwasserleitungen auf einem Teilabschnitt gehören Neugestaltung des Vorplatzes und Erneuerung des Gehwegs entlang der Häuserzeile zum Projekt. Nun gehen die Arbeiten dem Ende entgegen. Am Freitag wurde die Asphaltschicht und am Montag bereits die Deckschicht aufgebracht.