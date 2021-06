Sanierung des Schützenhauses Kölleda wird diskutiert

Kölleda. Grundstücks- und Bauausschuss tritt am 15. Juni wieder zusammen.

Im Schützenhaus wird am Dienstag, dem 15. Juni, ab 19 Uhr der Grundstücks- und Bauausschuss des Stadrates der Stadt Kölleda zusammentreten. Auf der Tagesordnung stehen dann unter anderem in Beschluss zur Vergabe der Planungsleistungen zur Sanierung des Schützenhauses Kölleda, ein Beschluss zur Aufhebung der Satzung zum B-Plan Wohngebiet „Am Unteranger“ Battgendorf und die Vergabe von Bauleistungen für Parkplätze am Wilhelm-Pieck-Ring.