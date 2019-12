Saunalandschaft und schwimmende Plattform auf der Kiesgrube

43 Anträge, und damit so viele wie noch nie in dieser Förderperiode, sind bis Oktober bei der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Sömmerda-Erfurt eingegangen. „Dabei handelt es sich um 20 kommunale und um 23 private Vorhaben“, informiert Nicolas Ruge, Leader-Manager der RAG bei der Thüringer Landesgesellschaft.

Wie er sagt, bergen vor allem die privaten Anträge viele spannende und innovative Ideen und verweist zum Beispiel auf die Thomas-Müntzer-Siedlung, ein Ortsteil von Riethgen. In das Alte Gut soll neues Leben einziehen. Ein Investor will das Objekt zu einem Bauernhof mit Übernachtungsmöglichkeiten umbauen. Bei einem anderen Projekt geht es um den Bau einer schwimmenden Plattform für die Kiesgrube in Leubingen. Neue Ideen gibt es ebenso für den ehemaligen Campingplatz in Rastenberg. „Zwei Geschäftspartner haben das Grundstück gekauft und wollen hier neben Stellplätzen für Wohnwagen, Wohnmobilen und Zelten eine Sauna-Landschaft errichten“, berichtet Ruge. Als eines der kommunalen Projekte führt er den Kontakt- und Informationspunkt in Henschleben an, der Naturfreunde nicht nur über den Vogelzug, sondern auch über Flora und Fauna an der Unstrut oder über den Fledermauskeller in Stödten informieren will. Ein weiteres Projekt hat Walschleben eingereicht. Die Gemeinde will einen Naturlehrpfad errichten.

Eine schwimmende Plattform für die Kiesgrube in Leubingen ist ein weiteres Projekt, für das Fördermittel beantragt wurden. Foto: Jens König

Noch müssen sich die Antragsteller in Geduld üben. Am 14. Januar wird der Vorstand der RAG Sömmerda-Erfurt die kommunalen Vorhaben prüfen und anhand einer Bewertungsmatrix entscheiden, welche Anträge förderwürdig sind. Eine zweite Sitzung, bei der die privaten Anträge beurteilt werden, steht am 28. Januar im Kalender. Wie Ruge erklärt, wird ein Punktesystem angewendet, bei dem Kriterien wie Daseinsfürsorge, Infrastruktur, Tourismus oder wirtschaftliche Entwicklung eine Rolle spielen. „Ziel ist es, Ende Januar eine Rangliste der Förderprojekte vorlegen zu können“, gibt der Leader-Manager eine Zeitschiene vor.

Liegt die Liste der Förderprojekte vor, wird sie beim Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR zuvor ALF) in Gotha eingereicht. Dort wird geprüft, welche Anträge förderfähig sind. Antragsteller kommunaler Vorhaben können mit einem Förderzuschuss von 65 Prozent rechnen, private Antragsteller erhalten 35 Prozent. Unter den 43 Anträgen sind sieben private und zwei kommunale Kleinprojekte, zu denen Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von maximal 5000 Euro gehören, eingegangen. „Besonders kleine Vereine haben hier großes Interesse, da sie mit einer Förderung von 75 Prozent rechnen können und den Eigenanteil auch über Arbeitsstunden abrechnen können“, sagt Ruge. Unter den Antragstellern befindet sich unter anderen der Kleingartenverein an der Brauhauswiese in Sömmerda. „Die Mitglieder wollen eine brachliegende Parzelle in einen Bienengarten verwandeln“, erklärt Ruge die Idee.

Zufrieden blickt der Leader-Manager auf 2019. Im Landkreis konnten 22 Projekte durch Fördermittel aus dem Leader-Topf gefördert werden. Darunter befinden sich einige, die 2020 fortgesetzt oder abgeschlossen werden. Dazu zählen zum Beispiel die Pilgerstube im Ollendorfer Bürgerhaus, das Grüne Klassenzimmer in der Sielmann-Grundschule in Haßleben oder das Projekt „KunstRaum Himmelsfeld“ in Roldisleben.