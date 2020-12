Schallschutz im Kindergarten Straußfurt

Im Kindergarten Regenbogenland soll es künftig leiser zugehen. Eingebaut werden derzeit Schallschutzdecken, hier montiert durch Gerd Kollei. Wie Bürgermeister Olaf Starroske (BI) informiert, kommt die Gemeinde damit einer behördlichen Auflage nach. Wegen der Bausubstanz des Hauses sei der Lärmpegel in den Gruppenräumen hoch. Genutzt wird für die Arbeiten die Investitionspauschale, die das Land Thüringen jährlich für die Geburten in Straußfurt zahlt. „Das Geld reicht für 190 Quadratmeter“, so der Bürgermeister. Einschränkungen für den Kindergartenbetrieb soll es durch die Arbeiten nicht geben. Es gebe genug Ausweichräume.