Schaschlik-Spieße und Schopska-Salat als Silvestermenü in Sömmerda

Weil sie in diesem Jahr keine Silvesterparty in ihrem Restaurant veranstalten können, haben die Mitarbeiter des Sömmerdaer Hotels und Restaurants Balkan eine kleine, feine Speisekarte mit Gerichten zum Mitnehmen für ihre Gäste zusammengestellt. Iwanka und Micheal Bruhns stecken mit ihrem Sohn und Juniorchef Maximilian mitten in den Vorbereitungen für den großen Silvesterschmaus außer Haus.

„Viele unserer Stammgäste möchten auf unsere bulgarischen und regionalen Spezialitäten nicht verzichten. Wegen der außergewöhnlichen Umstände haben wir uns entschlossen, einen Teil unseres Angebots in einer speziellen Silvester-Speisekarte zusammenzufassen“, sagte Iwanka Bruhns. Schaschlik-Spieße aus Schweine- oder Putenfleisch seien über die Weihnachtsfeiertage der Renner gewesen. Deshalb, so Michael Bruhns, habe er sie zusammen mit den hausgemachten Dips auf die Silvesterkarte gesetzt. Sie bereichern neben Hackfleischröllchen „Kebaptscheta“, Steak au four , Grillteller „Rousse“, Schnitzel „Wiener Art“ und Schopska-Salat das Angebot.

Was sich an den Weihnachtsfeiertagen bewährt hat, sei in den Plan zum Jahreswechsel integriert worden. Weil manche Gerichte — des guten Geschmacks wegen — sofort nach der Zubereitung verzehrt werden müssten, sei allerdings nicht jedes Gericht für den Außer-Haus-Verkauf geeignet.

Die Speisekarte steht auf der Homepage des Sömmerdaer Hotels unter www.hotelbalkan.de. Bestellt werden kann unter Tel.: 03634 / 610 031.