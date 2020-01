Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schautafeln rahmen Namenstafel in Bachra ein

Der Durchgangsverkehr bekommt seit ein paar Tagen richtig was zu sehen in Bachra. Da, wo die Straße sich – für aus Richtung Ostramondra Einfahrende – einerseits zur Ortsmitte hin und andererseits in Richtung Olbersleben gabelt, zieht eine Neuerung vor allem in der Dunkelheit die Blicke auf sich.

Die Bachraer haben in Eigeninitiative und mit großem Einsatz die Fläche am Ehrenmal für die Weltkriegsgefallenen neu gestaltet und dem gesamten Ensemble auch einen zusätzlichen Inhalt gegeben. Neben der Namenstafel zieren an der Natursteinmauer nunmehr auf wetterfeste Tafeln aufgedruckte grafische Darstellungen von Bachraer Sehenswürdigkeiten die Anlage. Die ist – gekoppelt an die Straßenbeleuchtung – sogar illuminiert. An den Schautafeln angebrachte QR-Codes sorgen dafür, dass zu den einzelnen Anziehungspunkten auch Informationen per Handy abgerufen werden können. Ortschaftsbürgermeister Andreas Weber: „Uns kam es vor allem darauf an, für die Gäste von Bachra einen sehenswerten Willkommensgruß entstehen zu lassen.“ Die offizielle Übergabe der neuen Ortsverschönerung soll erst später stattfinden. Dann, wenn das Wetter einen etwas freundlicheren Rahmen bietet.