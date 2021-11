Landolf Scherzer bei einer Lesung aus dem Buch "Weltraum der Provinzen. Ein Reporterleben" Ende Oktober in der Greizer Bibliothek.

Scherzer-Lesung in Sömmerda wird verschoben

Sömmerda. Der Autor ist erkrankt.

Die für den 11. November geplante Lesung „Weltraum der Provinzen“ mit Landolf Scherzer im Saal der Stadt- und Kreismusikschule in Sömmerda muss auf Grund von Krankheit des Autors verschoben werden, informierte am Mittwochabend die Stadt- und Kreisbibliothek. Karten behalten ihre Gültigkeit, so Bibliothekschefin Anne Schmidt.