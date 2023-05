Bei einer Schlägerei in Kölleda wurde ein Mann verletzt (Symbolbild).

Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft in Kölleda

Kölleda. Zwei Männer sind in einer Flüchtlingsunterkunft in Streit geraten.

Zu einem Polizeieinsatz ist es in der vergangenen Nacht in einer Flüchtlingsunterkunft in Kölleda (Landkreis Sömmerda) gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren mehrere Streifenwagen zu einer vermeintlichen Schlägerei gerufen worden.

Ermittlungen ergaben, dass ein 17-Jähriger und ein 25 Jahre alter Mann in Streit geraten waren. Der Jugendliche wurde leicht verletzt.

Etwa 15 Personen hatten sich in der Folge lautstark in die Auseinandersetzung eingemischt. Zu strafbaren Handlungen kam es dabei jedoch nicht. Die Polizei erstattete gegen den 25-Jährigen Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.